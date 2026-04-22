威盛攜手正德防火 搶攻新能源安全市場

隨著電動車（EV）普及與儲能系統（BESS）大量布建，鋰電池火災的高溫與復燃特性已成為城市安全的新挑戰。威盛電子今（22）日宣布，將與台灣消防安全第一品牌「正德防火」深度合作，於今日4月22日至24日登場的「2026台北國際防火防災應用展」中，攜手展示針對新能源火災開發的「早期AI火災偵測與主動式防護系統」。

威盛表示，傳統消防系統多依賴煙霧或熱感應，往往在火勢已成形後才啟動。威盛憑藉深耕多年的人工智慧（AI）影像運算技術，為新能源場域量身打造「早期火災偵測系統」。透過智慧攝影機追蹤環境異常溫度、煙霧特徵與特殊氣體趨勢，能在火源萌芽的極早期階段即發出警報，為後續滅火爭取黃金救援時間。

威盛AI事業處處長黃宗慶表示，在電動車與儲能櫃等無人值守的環境中，「偵測速度」決定了損害規模。威盛的AI 技術不僅是監視，更是主動的安全防護大腦。透過與正德防火的防火水幕設備連動，實現了從「智慧預警」到「冷卻隔離」的無縫對接。

本次展覽的核心重點，在於威盛AI偵測系統與正德防火新能源火災戰術設備的整合應用。一旦威盛系統偵測到異常，可立即驅動以下防護機制：

底盤灑水系統：針對電動車底部鋰電池區域進行精準噴射，從火源核心快速降溫，有效抑制熱失控與復燃風險。

水幕牆水霧系統：由天花板自動啟動形成垂直水霧屏障，即時隔離高溫輻射與有毒濃煙，防止火勢向鄰近車輛或商辦空間蔓延。

這套系統支援「手動部署」與「自動聯動」雙模式，能彈性應用於地下停車場、商辦大樓、工廠及倉儲等多元場景。

威盛與正德防火合作新能源防火方案，強化大規模場域的應變效能。威盛電子致力於將邊緣（ Edge ）AI技術落實於生命安全保護，協助企業與政府建構更具韌性的智慧城市防火體系。