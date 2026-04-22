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成本壓力升高 市調機構：印度智慧型手機市場創六年來最疲弱季度

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
根據Counterpoint Research統計，印度智慧型手機首季出貨量較去年同期衰退3%，展望後市，預期將面臨更嚴峻的挑戰。示意圖／路透社
根據Counterpoint Research統計，印度智慧型手機首季出貨量較去年同期衰退3%，展望後市，預期將面臨更嚴峻的挑戰。示意圖／路透社

曾是手機銷量成長領先的印度市場，今年第1季在成本壓力升高與需求疲弱的影響，市場表現持續承壓，根據Counterpoint Research統計，印度智慧型手機首季出貨量較去年同期衰退3%，展望後市，預期將面臨更嚴峻的挑戰。

Counterpoint Research資深分析師 Prachir Singh 表示，由於記憶體成本大幅上升與匯率波動，迫使OEM調漲主要機型價格。平均漲幅超過印度盧比1,500元（約新台幣503元），使價格敏感度較高的印度盧比1.5萬元（約新台幣5,033元）以下價位帶受到最大衝擊。在中東地緣政治緊張局勢下，能源成本上升進一步壓縮家庭預算，消費者因而優先考量基本支出，而非智慧型手機等非必要消費，導致換機周期延長，大眾市場復甦動能預期將維持緩慢。

為分攤物料成本（BOM）上升壓力，近三分之一機型提前至2026年第1季發布。根據統計，vivo以21%市占領先市場，主要受惠於通路優勢及產品組合持續拓展。Nothing為成長最快品牌，2026年第1季較去年同期成長47%。

Google為高階市場（印度盧比4.5萬元以上）成長最快品牌，較去年同期成長39%。NAND與DRAM價格預計將於2026年持續上升，促使OEM重新調整利潤結構與經營策略。

有關市場展望，Counterpoint Research研究總監 Tarun Pathak 表示，印度智慧型手機市場短期內仍將承壓，預計2第2季將出現雙位數下滑，主要因記憶體價格維持高檔以及入門市場需求疲弱。全年市場預估將年減10%，因記憶體等關鍵零組件成本持續上升，影響消費者可負擔性並延長汰換周期。在此環境下，品牌將維持營運紀律，專注於高階市場成長、產品組合優化與通路效率提升。儘管高階市場仍具韌性，但大眾市場疲弱將使整體復甦進程緩慢且不均衡。

中東 印度 智慧型手機 OEM

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