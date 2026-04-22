聯電啟動第11屆綠獎徵件 持續擴大永續影響力

聯電第11屆綠獎以「讓綠點子紮根，為影響力續航」為主軸，從今（22）日起展開盛大徵件。今年延續「創新解方獎」與「青年行動獎」，持續鼓勵創新團隊與青年參與，提供資源支持，攜手具發展潛力專業團隊深耕在地。聯電期盼透過綠獎的持續推動，讓每一份綠點子都能在台灣這片土地上茁壯成林，為永續發展注入源源不絕的力量。

聯電執行長暨永續長王石表示，面對全球氣候變遷與生態危機，環境解方不僅需要創新構想，更仰賴長期的耕耘與堅持。過去十年，綠獎已累計支持92個綠色計畫，「我們始終扮演陪伴者的角色，透過持續的專業培力與資源媒合，協助團隊一步步實踐環境目標。展望未來，我們將繼續攜手更多夥伴投入永續行動，為地球創造更長遠的正面影響。」

本屆綠獎聚焦氣候應變、生態保育與資源循環等議題。其中，「創新解方獎」鼓勵成立滿兩年的法人機構及學研單位提出具體可行的創新方案，解決或減緩環境問題，並特別鼓勵可於海外落地應用的提案，期望將台灣的永續成果推向國際。「青年行動獎」則持續鼓勵高中職及大專院校學生，以創意結合行動，關注並回應環境議題。

針對三大永續議題，聯電亦於企業內部積極推動相關實踐，以實際行動守護環境：

‧氣候應變：領先同業承諾2050淨零排放，並通過SBTi升溫1.5度C減碳目標。 ‧資源循環：以零廢棄為目標，建構循環再生模式，成立首座「循環經濟資源創生中心」，並取得UL 2799廢棄物零填埋認證（ZWTL）。 ‧生態保育：2025年出版首本TNFD報告書，積極朝「環境淨正向影響」邁進。

今年第11屆綠獎以總獎金400萬元，攜手八家企業夥伴包括：東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、棨揚企業、欣興電子、亞力電機及天虹科技，一起支持與響應環境永續。綠獎徵件從即日起至8月31日截止。