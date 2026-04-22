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大世榮獲2026 AI Award 「Best Solution 優秀賞」 展現AI落地實力

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
大世科榮獲2026 AI Award「Best Solution 優秀賞」段淳仁（左）協理與數位發展部數位產業署陳慧敏副署長（中），台灣人工智慧協會（TAIA）林建憲理事長(右)合照。圖／業者提供
大世科榮獲2026 AI Award「Best Solution 優秀賞」段淳仁（左）協理與數位發展部數位產業署陳慧敏副署長（中），台灣人工智慧協會（TAIA）林建憲理事長(右)合照。圖／業者提供

大同世界科技股份有限公司，大世科（8099）22日於台北南港展覽館一館出席「2026 AI Award」頒獎典禮，榮獲「Best Solution 優秀賞」，由數位發展部數位產業署副署長陳慧敏親自頒獎，並由大世科數位永續事業協理段淳仁代表受獎，展現公司在人工智慧解決方案落地與企業應用整合上的卓越成果。

台灣人工智慧協會（TAIA）由林建憲理事長領導，為台灣具代表性的AI專業組織，長期致力推動「產業AI化」與「AI產業化」，透過人才培育、產學合作及國際接軌，協助台灣建構完善AI生態系，強化企業轉型實力與全球競爭優勢。本屆AI Award為國內具指標性的專業獎項之一，評審團依據技術創新性、應用成熟度與產業價值等多項指標進行綜合評比，大世科憑藉具備高度可擴展性與實務導入成效的AI解決方案，自眾多參選企業中脫穎而出。

本次頒獎典禮結合SecuTech 2026「AI技術與智慧應用論壇」舉辦，匯聚產官學界專家與企業代表，聚焦AI於資安、產業應用及數位轉型之發展趨勢。典禮現場同步展示得獎成果並進行案例分享與專題座談，促進跨域交流與合作。

大世科表示，AI已從技術導入邁入價值落地階段，企業關鍵在於如何將AI與既有系統、資料與營運流程深度整合。公司長期深耕企業級系統整合服務，結合AI、雲端與資安技術，打造可實際落地的智慧解決方案，協助客戶提升營運效率與決策品質，並強化企業韌性。

此次榮獲「Best Solution 優秀賞」，不僅肯定大世科在AI應用落地的專業實力，也彰顯其於推動產業智慧化與數位轉型的關鍵角色。未來，大世科將持續深化AI技術布局，拓展跨產業應用場域，攜手企業邁向智慧化與永續發展新階段。

人工智慧 AI

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