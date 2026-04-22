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宏達電海外拓展告捷 VIVE Eagle正式登陸日本市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
品牌大廠宏達電海外市場拓展告捷，22日宣布旗下AI眼鏡產品VIVE Eagle將於24日起於日本市場正式開賣。圖／路透社
品牌大廠宏達電海外市場拓展告捷，22日宣布旗下AI眼鏡產品VIVE Eagle將於24日起於日本市場正式開賣。圖／路透社

品牌大廠宏達電（2498）海外市場拓展告捷，22日宣布旗下AI眼鏡產品VIVE Eagle將於24日起於日本市場正式開賣，並與KDDI、au Style、Yamada Denki（山田電機）等多家日本通路商進行合作，擴大日本AI穿戴市場布局。

宏達電資深副總裁黃昭穎指出，VIVE Eagle正式進軍日本市場，象徵HTC持續開展AI智慧眼鏡全球布局的重要里程碑，而此次與KDDI合作，將有助擴大產品在日本市場的通路覆蓋與體驗，進一步加速AI智慧眼鏡融入日常生活應用。

據悉，KDDI自即日起於au Online Shop開放預購，首波預購將先提供太陽眼鏡鏡片款；相關展示體驗則將自上市日起陸續於指定門市展開，並於24日正式在當地開賣。

VIVE Eagle為宏達電推出的AI智慧眼鏡，支援以語音與影像資訊進行免手持操作，可應用於資訊查詢、通話、拍攝與即拍即譯等多元日常情境，並且支援AI模型Google Gemini，並採用約49公克的輕量化設計，可兼顧日常配戴的舒適性與便利性。

宏達電VIVE Eagle最早在去年9月於台灣市場正式開賣，當時引發市場高度回響，交機踴躍，且人氣相當火熱，甚至一度出現賣到缺貨的盛況，也讓該公司曾擴大產線滿足市場需求。

隨著產品插旗日本市場，預料將有助於宏達電營運動能轉強。法人指出，當前AI眼鏡市場正進入戰國時代，除Meta一枝獨秀稱霸市場外，包括小米、華為等業者的市占率均差異不大，而宏達電重返國際市場後，有望開始急起直追，為營運注入新的動能。

AI 日本 HTC 宏達電 智慧眼鏡

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