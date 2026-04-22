外資調高萬潤、弘塑目標價 2027年業績成長引擎強

外資調高萬潤（6187）、弘塑（3131）目標價。

美系券商觀察不只是CoWoS，多元成長動能正在醞釀中。以萬潤為例，短期動能雖還是聚焦在WoS，不過，接下來要轉向面板級封裝解決方案，又是一波產能擴張循環，且dollar content增加，萬潤也是受惠廠商之一。另外，在CPO，券商觀察有出FAU耦合設備及AOI設備。券商預估2027年CPO營收就能拉到占比三成，後年近七成。券商上修2026-2028年每股純益（EPS）至29.2/51.4/66.7元，以未來12個月的35xPE評價。

弘塑今年主軸也在CoWoS，但預估明年開始SoIC將成為弘塑主要成長引擎，預估明年SoIC將占弘塑設備營收超過50%。其他還有PLP設備等，ASP都為CoWoS設備的二至三倍。券商上修2026-2028年EPS至76.2/128.6/150.9元，也是以未來一年35xPE評價，同步升目標。