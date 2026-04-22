國際客戶頻催台灣擴廠 童子賢：技術、人才、資金跟電力需滿足挑戰

和碩（4938）董事長童子賢指出，台灣2024年對外投資金額創10年新高，說明台灣不是只接受外來資本挹注，本身也有能力對外發展，面對國際客戶強烈要求台廠擴廠，特斯拉（Tesla）甚至喊台積電（2330）產能不夠大只好自己來，他表示台灣只要技術跟上、找到人才資金，且電力供應能回應擴產需求，台灣會是全球產業最重要伙伴。

童子賢22日出席玉山科技協會主辦的「危機重置 布局重啟-地緣衝擊後企業海外投資的法律新視野」研討會開幕，他致詞表示，台灣一直是全球產業界合作的重要夥伴與好供應商，過去多年在全球科技產業蓬勃發展時扮演重要角色，經濟成長有目共睹，近年全球國際政經環境面臨大挑戰與轉變，台灣作為重要合作夥伴，必須思考如何因應、進行資產配置以及擔憂產業發展何去何從。

他表示，台積電創辦人張忠謀曾在2022年的台積電公開場合感嘆「國際化跟自由貿易已死」。他表示1993年以來的自由化精神是「哪裡成本低、獲利高就往哪裡投」，但這個局面在2022年已被打破，現在國家在投資議題上會先考慮三個問題：1對國家安全有無妨礙？2對國際產業領導地位會不會產生衝擊？3透過法規或政治條件改變，強迫國際資源流向自己或逼迫流出。

雖然國際條件辛苦，但台灣在過去兩年對國際的投資金額一直在創新高，2024年台灣的對外投資達到將近450億美元，創過去10年的新高點，他指出，這說明台灣不是單向接受外來資本的挹注，本身累積的資金也有能力對外發展，但對外發展不能盲目，需要法規、財務金融與創投的協助，這也是海外資產配置非常重要的課題。

今年因中東戰爭導致燃油運費高漲，地緣政治風險牽動原物料價格，童子賢表示，請大家放心，台灣從俄烏戰爭到疫情前後，雖全世界的挑戰不斷，但台灣從2019年到現在經濟實質仍成長，關鍵是台灣一直是全球產業最重要的合作夥伴，未來只要核心競爭力不變，相對的競爭力就不會受全球共同面對的燃油成本上漲影響。

台灣半導體因核心競爭力優勢，近年頻接到國際大客戶及品牌客戶的強力要求擴廠，童子賢指出，近一年硬體需求受AI帶動而大爆發，如今連散熱、被動元件的面貌都不太一樣，記憶體技術與量也面臨雙重需求，他舉例以前的技術像開高速公路，現在則是直接蓋垂直大樓，載板從8層、10層變成到20層，且鑽更多垂直的孔，接觸點比過去增加十倍以上，嚴重考驗良率能力。

他表示，相比之下，台積電在最新的2奈米製程良率可達一定程度，相比下，韓國競爭同業的良率還差得很遠，也因此，面對全世界龐大需求，只要台灣的技術層次能跟上，並努力找資金擴廠、在少子化下招募人才，就能持續維持優勢。

童子賢過去也倡議核綠共存，以維持台灣電力韌性，面對核安會已經接到經濟部及台電的核三審查遞件，他回應表示，目前核三重啟已經進入法定程序與安全審查階段，他對此抱持樂觀看待，他也坦言，電力供應這一步突破了，才能回應全世界品牌大廠拜託台灣擴產的需求。

特斯拉創辦人馬斯克因抱怨台積電產能不夠，才親自下海投資設立2奈米晶圓廠Terafab，而台積電總裁魏哲家也對此回應：晶圓廠興建需一步一腳印，無捷徑，童子賢表示，韓國大型半導體公司也努力十幾年追趕，但良率也還沒有追得起來，雖大廠來台招手徵才一定對帶來動盪不安，但人才流動本就是幾家歡樂幾家愁，自然會推升產業成本，最終由需求方吸收。

而面對過去重要客戶蘋果的新執行長特納斯9月上任，童子賢表示，現任執行長表現得非常傑出，從賈伯斯不在之後的15年（2011年到2026年）間，該公司市值大概成長十倍，更重要的是蘋果一直在全球4大科技領導廠商中位居最頂尖前3名，現在推動領導人的世代交替，除顯示管理制度相當嚴謹，台灣產業界作為合作夥伴，也應維持禮貌不要指指點點，應帶著祝福的心來看待。

外界好奇新任執行長為硬體工程師出身，他表示，無論新領導人是管理出身還是技術出身，都是歷經考驗晉升到領導階層，相信這家具備影響力與創造力的公司新任領袖會有一番新作為，不需要執著於他的背景。