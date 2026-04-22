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震旦 OA 永續治理成果浮現 獲選優異 ESG 供應商

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

在企業淨零轉型與永續治理需求升溫下，如何從日常營運落實節能減碳，已成為供應鏈管理的重要課題。震旦集團旗下震旦辦公設備（簡稱震旦OA）憑藉多年循環經濟實踐與智慧管理服務經驗，日前獲遠東 SOGO 減碳聯盟肯定，獲選為優異 ESG 供應商，顯示震旦在低碳辦公、設備循環利用與永續服務上的實績，已逐步轉化為協助企業落實 ESG 的具體能力。

震旦OA事業部總經理簡志遠表示，此次獲獎不僅肯定震旦長期投入永續治理的成果，也反映企業在推動低碳轉型時，已不只重視節能設備，更重視資源循環、能耗管理與 ESG 數據揭露。未來震旦OA將持續結合循環商模、AIoT 與 ESG 數據服務，協助企業把減碳行動落實到日常辦公流程中。

在循環經濟方面，震旦OA長期推動「以租代買」模式，透過設備租賃、舊機整新再利用與回收機制，延長產品生命周期並提升資源使用效率。其攜手顧客共同推動的「環保齊心機」服務，不僅有助減少資源耗用，也協助企業降低採購端碳足跡，逐步建構低碳辦公生態系，達成資源效率最大化。

在智慧管理方面，震旦OA導入 AIoT 智慧物聯網技術，透過數位化平台即時掌握設備能耗與運行狀況，將售後服務升級為主動式預測維修，並透過遠端診斷與線上處理機制，降低服務人員往返維修所產生的碳足跡，兼顧維運效率與節能管理；同時推出 ESG 綠色報表，協助企業掌握能耗與碳排數據，支援 ESG 揭露與永續報告書需求。

展望未來，震旦OA將持續深化低能耗產品導入、再生材料應用與智慧管理服務，並以數位轉型與ESG治理雙軸並進，建構完整的綠色供應鏈體系，協助企業在提升營運效率的同時，加速接軌 ESG 指標與淨零轉型需求，打造兼具效率、韌性與永續的辦公環境。

震旦 減碳 機制

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