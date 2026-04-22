台積電年度調薪幅度確定了！平均調升3%至5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）每年4月的例行性年度調薪近日確定，調薪幅度與往年水準相近，平均約落在3%至5%之間。配合破紀錄的2025年度分紅與今年度的大規模徵才計畫，台積電持續以優渥的薪酬條件與福利，穩坐台灣就業市場的指標寶座。

根據內部員工透露，台積電的調薪幅度主要依據員工個人的績效考績、年資與職等來決定。內部考績包括傑出（O）、達標（S）、需要加強（I）以及未達標（U）四個評等，其中對於31至32職等工程師，若獲得S級考績，調薪幅度能達到5%。若拿下S+級，則有機會達到7%。

至於對於33至34職等以上的資深工程師，若獲得S+或以上等級考績，調幅更可一舉達到7%至9%的水準。台積電對此表示，公司將持續打造具備市場競爭力的薪資結構，旨在與全體同仁共享營運成果。

而根據公開資訊觀測站資料統計顯示，台積電2025年的整體薪酬也繳出了極度亮眼的成績單。受惠於2025年獲利創下新高，2025年員工業績獎金與分紅總計高達約新台幣2,061.45億元。

若以當時台灣約7.8萬名員工計算，平均每位員工可領到逾264.28萬元的業績獎金與分紅，同樣創下歷史新高。根據公開資訊觀測站的資料顯示，2025年台積電員工每人平均薪水高達409.3萬元，年增幅達22.95%，成長驚人。