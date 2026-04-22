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蘋果換帥 和碩童子賢：讚嘆與祝福

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

蘋果公司宣布現任執行長庫克將於9月1日卸任，交棒硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus），對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢22日表示，蘋果現任執行長（庫克）表現很傑出，而蘋果領導人世代交替，對於這樣傑出的公司，「我們除了讚嘆以外，也對領導人交接給予祝福」。

國際通商法律事務所與台灣玉山科技協會及東南亞影響力聯盟共同舉辦「2026 跨國企業海外投資論壇」，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席，會前接受媒體訪問，回應近期蘋果接班一事。

對此，童子賢表示，現任執行長（庫克）表現很傑出，在他執掌蘋果將近15年期間，公司成長相當快，市值成長超過10倍以上。最重要的是，在全球十大科技領導廠商裡面，蘋果一直在最頂尖前幾名之列，表現傑出。

童子賢指出，蘋果領導人能夠推動世代交替，看得出他們在管理制度上相當嚴謹。對於這樣傑出的公司，「我們除了讚嘆以外，也對領導人交接給予祝福」。而台灣產業界很多公司都是蘋果合作夥伴，相信業界對於蘋果交棒都會給予祝福。

蘋果成立50周年之際，正式啟動近10多年來最重要的一次權力交接。蘋果20日宣布，庫克將於9月1日卸任執行長，交棒裁特納斯。

紐時提到，特納斯早年曾長時間與亞洲製造商密切往來，往返亞洲與矽谷之間，對蘋果龐大的供應鏈與製造體系有深刻理解。

董事長 庫克 特納斯

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