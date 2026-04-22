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非蘋陣營包括 vivo、OPPO 新機齊發 手機鏈股價升溫

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

儘管受到記憶體價格上揚，市調機構看淡今年智慧手機出貨，不過vivo、OPPO等非蘋陣營仍持續推出新機，包括vivo宣布將在台上市vivo X300 Ultra；OPPO也正式發表全新影像旗艦Find X9 Ultra，帶動非蘋手機鏈包括聯發科（2454）、晶技（3042）等22日股價增溫，其中聯發科已連拉兩根漲停。

台灣vivo表示，首度引進台灣的頂級影像旗艦 vivo X300 Ultra，台灣限量、僅數百套的「X300 Ultra攝影師套裝」不只在攝影玩家圈引發廣泛熱議，在開放預購短短100小時內，即進入完銷倒數，吸引大量影像創作職人與專業攝影玩家搶先預購。進一步觀察發現，1TB儲存空間版本，成為官方體驗店與商城的熱銷主力，顯示購買Ultra用戶對於高畫質錄影與超大容量存放空間有著高度需求。

另一方面，在預購「X300 Ultra 16GB+512GB」即享5,000元攝影玩家贊助計畫的帶動下，電商平台也湧現明顯買氣，吸引眾多專業攝影愛好者與影像創作玩家下單入手，使 512GB 版本在線上通路表現最為亮眼。

OPPO全新影像旗艦Find X9 Ultra，則延續與相機品牌哈蘇Hasselblad的深度合作，面向專業影像創作者，目標成為用戶的「下一台專業相機」，於機身整合業界頂尖硬體配置，包含全球首款5000萬畫素10倍光學長焦鏡頭、雙2億畫素鏡頭、最高8K 30fps的專業級錄影能力。在焦段覆蓋、光學清晰度與色彩還原上實現技術跨越，並同步推出300mm增距鏡探索套裝，搭配2億畫素的豐富細節，進一步挑戰遠距攝影極限。

晶技 聯發科 OPPO

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