融程電與美商 Blaize 簽 MOU 攜手搶攻邊緣 AI 國防商機

工業電腦廠融程電（3416）近期宣布與美商Blaize Holdings達成戰略合作，雙方簽署合作備忘錄（MOU），共同開發用於國防及關鍵基礎設施應用的邊緣AI系統。

根據協議，雙方將把AI推理技術整合至強固型運算裝置中，用於邊境安全、行動指揮單元、無人系統、基礎設施保護、海上作業和遠距醫療等領域。

此次合作，融程電將善用自身在國防、石油／天然氣、交通運輸、海事、醫療保健、航空、工業自動化和智慧基礎設施等領域的優勢，與Blaize的AI技術結合。

根據BCC Research的數據預測，全球邊緣AI市場規模將從2025年的118億美元成長到2030年的近570億美元，年複合增長率高達36.9%。

Blaize為美國納斯達克上市公司， 是一家專注於人工智慧邊緣運算的技術公司，致力於將處理器晶片與軟體結合，為網路邊緣及資料中心提供高效能、低功耗的運算解決方案。