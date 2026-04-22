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凱基證券成功承銷創新服務上櫃 三引擎布局 AI 半導體測試商機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券協助半導體自動化設備業者創新服務22日正式掛牌上櫃。(右起)凱基證券資本市場部主管陳權澤、總經理林志宏，創新服務董事長吳智孟、Technoprobe CEO Stefano Felici。凱基證券／提供
凱基證券協助半導體自動化設備業者創新服務22日正式掛牌上櫃。(右起)凱基證券資本市場部主管陳權澤、總經理林志宏，創新服務董事長吳智孟、Technoprobe CEO Stefano Felici。凱基證券／提供

凱基證券憑藉專業與深厚的資本市場經驗，在全球AI應用快速擴展、半導體先進製程與高階封裝需求持續攀升的趨勢下，成功協助半導體自動化設備業者創新服務（7828）股份有限公司於22日正式掛牌上櫃。創新服務以具前瞻性的「三引擎」營運布局，切入高速成長的測試與先進封裝供應鏈，展現穩健的成長潛力與關鍵產業價值。

創新服務深耕半導體自動化設備設計、製造與銷售，本業聚焦MEMS探針卡製程相關自動化設備，產品涵蓋自動植針、檢測、鑽孔及返修等關鍵製程，並延伸至探針卡代理銷售與整卡返修服務。同時，創新服務亦積極布局IC後段測試領域，投入PoGo Pin Test Socket相關自動化設備開發，產品線橫跨半導體測試多個關鍵站點，持續擴大應用場域。

在營運策略上，創新服務已建立明確的「三引擎」成長架構，為中長期發展奠定穩固基礎，第一引擎為MEMS探針卡製造與返修自動化設備，公司成功開發雙臂植針機及整線自動化解決方案，並與國際探針卡大廠Technoprobe策略結盟，相關設備已陸續交機，未來隨客戶推動產線自動化升級，設備導入規模可望持續擴大，第二引擎則著重於經常性收入模式的建立，透過探針卡材料包銷售與自動化維修服務，降低營收對單一設備採購周期的依賴，提升業務穩定度並強化客戶黏著度，第三引擎聚焦新利基產品布局，包括高密度銅柱端子模組及銅柱玻璃通孔基板，因應次世代高密度I/O、3D封裝及高頻高速傳輸需求，目前已進入客戶驗證階段，預期自2027年起逐步貢獻量產動能。

近年隨AI應用快速普及，以及先進製程與高階封裝測試需求同步提升，公司營運動能明顯轉強，2025年度合併營收達新台幣7.16億元，年成長率76.4%，毛利率維持76.25%的高檔水準，每股盈餘（EPS）6.33元，展現優異的獲利能力與成長動能。

凱基證券將持續秉持「以客戶為中心」的核心價值，面對全球經貿環境持續變動，透過專業、審慎的承銷與顧問服務，深入洞察產業發展與資本市場趨勢，協助具備關鍵技術與產業競爭力的優質企業成功接軌資本市場。近年來，凱基證券聚焦半導體、電子硬體及AI供應鏈等成長型產業，成功輔導多家具前瞻布局的企業完成資本市場重要布局，並憑藉豐富實務經驗與跨平台資源整合能力，持續為台灣資本市場注入高品質成長動能。

半導體 資本市場 先進製程

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