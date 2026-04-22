台積電一奈米廠進駐白埔產業園區？高市經發局不鬆口：仍在招商階段

台積電P1到P6二奈米廠確定落腳南科楠梓園區，民代今關切位於岡山、橋頭交界的白埔產業園區是否布局一奈米廠或一點四奈米廠，對此，經發局未證實台積電進駐，僅強調該園區將以半導體與AI產業招商為主。

議員方信淵指出，白埔園是北高雄半導體S廊帶的重要一環，目前定位為「半導體專用區」，今年1月已完成都計變更、3月17日計畫生效，園區預估將創造約4500個就業機會，但聯外主要仍仰賴省道系統，與橋頭科學園區之間缺乏有效串聯，恐導致交通壅塞，「不能再本末倒置，先蓋園區再補交通」。

他要求加速60米聯外道路規劃，並建議延伸至台17線，提升整體運輸量能，應先完成交通影響評估與改善計畫，否則將影響產業進駐與人才流動。

此外，台積電進駐設置一奈米廠或一點四奈米廠，方信淵說，產業進駐不應過度保密，若已有土地與合作基礎，應可對外說明方向，否則代表還沒確定會來。

不過，針對台積電在白埔園區布局，經發局長廖泰翔未證實，他強調，台積電目前在高雄先進製程規劃，主要集中於楠梓產業園區，P1至P6廠區皆屬2奈米製程發展，白埔園區則仍在招商階段，「尚無法對外說明具體廠商」。

廖泰翔指出，白埔園區已通過經濟部核定，開發商也已確定，將負責公共設施開發，預計今年中動工，招商部分持續與潛在廠商密集洽談，未來將以半導體、後段製程及AI產業為主要方向，打造產業、居住與商業整合的示範園區。

廖泰翔表示，白埔園區定位將以半導體、後段製程與AI產業為主，朝向產業、居住與商業整合的示範園區發展，但現階段仍屬方向性規劃，尚未有明確大廠進駐定案。

廖泰祥說，市府與潛在廠商有細部對接，包含用地配置、水電需求及產業規劃，招商作業從兩年前就已開始，今年第三季會有好消息對外公告。