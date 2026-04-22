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台積電一奈米廠進駐白埔產業園區？高市經發局不鬆口：仍在招商階段

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台積電P1到P6二奈米廠確定落腳南科楠梓園區。記者劉學聖／攝影
台積電P1到P6二奈米廠確定落腳南科楠梓園區。記者劉學聖／攝影

台積電P1到P6二奈米廠確定落腳南科楠梓園區，民代今關切位於岡山橋頭交界的白埔產業園區是否布局一奈米廠或一點四奈米廠，對此，經發局未證實台積電進駐，僅強調該園區將以半導體與AI產業招商為主。

議員方信淵指出，白埔園是北高雄半導體S廊帶的重要一環，目前定位為「半導體專用區」，今年1月已完成都計變更、3月17日計畫生效，園區預估將創造約4500個就業機會，但聯外主要仍仰賴省道系統，與橋頭科學園區之間缺乏有效串聯，恐導致交通壅塞，「不能再本末倒置，先蓋園區再補交通」。

他要求加速60米聯外道路規劃，並建議延伸至台17線，提升整體運輸量能，應先完成交通影響評估與改善計畫，否則將影響產業進駐與人才流動。

此外，台積電進駐設置一奈米廠或一點四奈米廠，方信淵說，產業進駐不應過度保密，若已有土地與合作基礎，應可對外說明方向，否則代表還沒確定會來。

不過，針對台積電在白埔園區布局，經發局長廖泰翔未證實，他強調，台積電目前在高雄先進製程規劃，主要集中於楠梓產業園區，P1至P6廠區皆屬2奈米製程發展，白埔園區則仍在招商階段，「尚無法對外說明具體廠商」。

廖泰翔指出，白埔園區已通過經濟部核定，開發商也已確定，將負責公共設施開發，預計今年中動工，招商部分持續與潛在廠商密集洽談，未來將以半導體、後段製程及AI產業為主要方向，打造產業、居住與商業整合的示範園區。

廖泰翔表示，白埔園區定位將以半導體、後段製程與AI產業為主，朝向產業、居住與商業整合的示範園區發展，但現階段仍屬方向性規劃，尚未有明確大廠進駐定案。

廖泰祥說，市府與潛在廠商有細部對接，包含用地配置、水電需求及產業規劃，招商作業從兩年前就已開始，今年第三季會有好消息對外公告。

高雄 橋頭 岡山

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