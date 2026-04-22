將開放發放外幣股利 台積電最新回應來了

金管會已於21日修正相關規定，開放上市櫃、興櫃公司可對外資股東發放美元現金股利，相關措施最快於明年可上路。台積電（2330）今日表示，樂見相關政策的推行，將於相關主管單位公告制度細節後，進一步研擬可能的方案。

台灣有不少外銷導向廠商是以美元為主要交易貨幣，而目前在科技廠商中，估計以台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、日月光（3711）、廣達（2382）、鴻海（2317）與台達電（2308）等業者的外資持股比重較高，因此外界也觀察，未來相關制度正式上路後，各家台廠是否會陸續採用實施。

以台積電為例，該公司外資持股比例約七成左右，其董事會日前已決議，發放去年度第4季每股現金股利6元，共發放高達約1,555.95億元現金股利。

另外，聯發科的外資持股比率約五成多，該公司擬配發去年下半年度每股24.5元現金股利，共將發出392.95億元現金股利。