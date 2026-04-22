臻鼎集團確保材料供應 董座親赴日本8天溝通

蘋果（Apple）宣布執行長將由特納斯（John Ternus） 接任，硬體出身的他，可望為蘋果帶來更多「AI X 硬體」的產品，這將導致產品的複雜度提升，鴻海（2317）就是擅長難度愈高的產品，因此，一是有利鴻海擴大接單，二是複雜度高的產品，毛利就比較高，可望提升獲利，鴻海的AI加上硬體雙主軸策略，與蘋果不謀而合。

2026-04-22 07:26