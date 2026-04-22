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臻鼎集團確保材料供應 董座親赴日本8天溝通
PCB與高階載板缺料消息頻傳，臻鼎（4958）集團也已多管齊下確保材料供應，臻鼎集團董座沈慶芳今日也透露，日前已親赴日本八天溝通，和夥伴供應商討論後續一同成長的方向。
對於載板缺料，臻鼎董事暨禮鼎董事長李定轉先前也說，ABF載板缺料影響有限，臻鼎已提前準備第二供應商；至於BT載板缺料僅短期現象，2026年BT載板第2季相關材料就會放量。
沈慶芳也說，過往日本廠商動作比較慢，不過這次八天赴日得到很多迴響。
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