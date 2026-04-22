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臻鼎集團衝刺價值成長 淮安 HD 園區動土、董座談願景

經濟日報／ 特派記者尹慧中/江蘇淮安22日電
臻鼎集團持續投資淮安布局近況。記者尹慧中／攝影
臻鼎集團持續投資淮安布局近況。記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎（4958）集團衝刺價值成長，今日舉辦淮安HD園區動土典禮，董座沈慶芳致詞提到，臻鼎集團正從規模導向轉向衝刺價值成長，臻鼎集團持續投資擴廠也持續打造One ZDT一站購足策略，臻鼎集團在淮安持續投資打造科技園區，並吸引留住人才，公司累計在淮安投資已達206億元，加上今日開工等投資估計至少可投資400億元。

臻鼎集團今日淮安HD園區動土為第四園區，第一期先建設六個廠，後續仍有可擴充空間。今日動土儀式包含重要夥伴台虹（8039）、尖點（8021）、牧德（3563）、群翊（6664）、聯策（6658）等出席，光通訊大客戶中際旭創等也現身站台。

沈慶芳也說，臻鼎集團看好PCB產業永續經營，是連結電子產品承載的功能，隨著科技躍進，公司已掌握AI趨勢與潮流，打造綠色企業，讓發展不僅雲端更走入大眾生活。

臻鼎集團淮安HD園區動土前祈福典禮，臻鼎董座沈慶芳率領高階主管祈福。記者尹慧中／攝影
臻鼎集團淮安HD園區動土前祈福典禮，臻鼎董座沈慶芳率領高階主管祈福。記者尹慧中／攝影

台虹 臻鼎

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