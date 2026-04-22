資安署三大策略推動 PSIRT 資安機制 協助企業接軌國際供應鏈

數發部資安署指出，隨著全球供應鏈對資安標準日益嚴謹，建立PSIRT已成為企業進軍國際的重要門檻之一。資安院參考國際框架，已於今年1月在TWCERT/CC官網正式發布《資通訊產品資安事件企業應變機制手冊》。

資安署與資安院21日共同舉辦「產品安全事件應變小組（PSIRT）說明會」，吸引超過35家指標性廠商參與。資安署表示，透過「發布實務指引、導入量測機制、深化實地輔導」三大策略。

資安署說明，PSIRT（Product Security Incident Response Team，產品資安事件應變小組）是企業內部專責處理自家產品資安漏洞的團隊，負責識別、評估到修復漏洞的過程，並負責對外公布修補進度與結果。對企業而言，PSIRT是品牌信任的基礎，當研究人員或客戶回報產品的漏洞時，有一個可信賴的窗口主動應對，可幫助企業建立良好的商譽。

資安署進一步表示，隨著全球供應鏈對資安標準日益嚴謹，建立PSIRT已成為企業進軍國際的重要門檻之一。其中，歐盟《網路韌性法》（Cyber Resilience Act, CRA）即對產品的漏洞管理提出明確要求。資安院參考國際框架，已於今年1月在TWCERT/CC官網正式發布《資通訊產品資安事件企業應變機制手冊》，其內容涵蓋組織、流程、培訓等面向，並透過漏洞處理、評估分析及作業精進等核心流程，引導企業循序漸進地建立產品安全應變機制。

為了厚植企業資安能量，資安署與資安院特別舉辦此說明會，透過PSIRT量測機制，協助企業透過量化數據評估自身在漏洞管理上的成熟度，進而優化產品安全，資安院後續將啟動針對供應鏈產業的輔導機制，並提供實地諮詢服務，協助企業落實設計（Security by Design）目標，帶動產業整體資安。

資安署強調，強化產業資安韌性是「國家資通安全戰略2025」與「第七期國家資通安全發展方案」的重要政策目標，將持續推動國內產業從被動資安防禦轉為主動風險管控，並透過指引發布、量測機制導入及實地輔導，協助企業健全產品漏洞與處理機制，公私協力共同強化。