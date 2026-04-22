快訊

MLB／鄧愷威2.2局無安打0失分奪中繼點！太空人牛棚放火遭守護者逆轉

從 Google 經理到拉麵職人 台日學霸夫妻的跨海創業路

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」

聽新聞
0:00 / 0:00

淡海科學城有譜 內政部：定位國家級重要政策目標

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

內政部政務次長董建宏21日主持淡海科學城產業座談會，邀集公協會與產業齊聚交流。董建宏指出，淡海科學城是北台灣區域產業布局戰略轉型的重要一環，區內規劃130公頃完整產業腹地，將與北士科、內科、南港軟體園區串聯，建構北台灣最具韌性的首都圈黃金廊帶。

董建宏表示，政府透過座談會與企業對話，傾聽產業建言，將作為後續淡海科學城土地配置與基礎設施規劃的重要參考，以期契合產業長期發展需求，確保開發計畫精準對接產業實務，同時彌補北臺灣產業用地不足的困境。

而在內政部完成土地取得後，將續由國科會及經濟部分別設置科學園區與科技產業園區，預計引進高科技、低污染等核心產業，並與在地既有產業接軌，共同打造具備國際競爭力的產業聚落。

董建宏強調，淡海科學城開發是國家級重要政策目標，不僅著眼產業成長，更致力落實「在地就學、在地就業、在地就養」的全方位宜居願景。

區內將完善規劃體育場所、學校及醫療專用區等生活服務設施，並結合淡海輕軌延伸、臺2線拓寬及北海岸自行車道路網，建構兼顧通勤便利與休閒品質的友善生活環境。

此次座談會，包括內政部次長董建宏、國科會新竹科學園區管理局投資組組長李淑美、經濟部產業園區管理局副組長黃鐘聖、交通部公路局副組長孟伯鈞、國土管理署副署長朱慶倫、新北市政府經發局科長王美惠、交通局股長楊雅捷、捷運局股長沈聲耀、國發會國土區域離島發展處簡任技正吳晉光等均出席參與。

北士科 內政部

延伸閱讀

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

「新莊副都心」進入收割期！國家級建設、頂級總部全到位 稀有純住宅區成置產族瘋搶金礦

深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

相關新聞

蘋果新CEO上任 鴻海握兩大優勢 搶攻 AI +硬體商機

蘋果（Apple）宣布執行長將由特納斯（John Ternus） 接任，硬體出身的他，可望為蘋果帶來更多「AI X 硬體」的產品，這將導致產品的複雜度提升，鴻海（2317）就是擅長難度愈高的產品，因此，一是有利鴻海擴大接單，二是複雜度高的產品，毛利就比較高，可望提升獲利，鴻海的AI加上硬體雙主軸策略，與蘋果不謀而合。

台積電在高雄5座廠用電量巨大 地方議員頻表態：應加速發展綠電

南科楠梓園區（台積電）開發計畫昨日下午將在環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議，地球公民基金會指出，台積電在高雄5座2奈米廠的開發案年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，希望台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極地做出在地綠電承諾。高雄在地議員也認為台積電應加速發展綠電，不應排擠民生用電。

宏碁家電小金虎來了！空氣清淨機、電視、冷氣 全都包為何賣起家電？

筆電市場停滯，距離宏碁啟動小金虎轉型計劃已經10年。今年新春團拜，宏碁董事長陳俊聖更宣布未來發展四大領域：工業電腦、醫療、新能源，以及家電。

蘋果震撼！庫克交棒特納斯 硬體主管接任 CEO 要全力扭轉 AI 布局頹勢

蘋果公司（Apple）在下周即將公布財報之際，20日突然宣布，現任執行長庫克9月1日起卸下舵手職務，轉任執行董事長，硬體部門主管特納斯（John Ternus）將於9月1日接任執行長，押注特納斯能恢復已故共同創辦人賈伯斯時代的果決決策，扭轉蘋果在人工智慧（AI）布局的落後頹勢。

臻鼎喊營收「百億倍數」成長 看好 AI、光通訊、機器人等驅動

全球PCB龍頭臻鼎集團持續加速衝刺成長，旗下淮安第四園區今（22）日將動土，臻鼎集團董座沈慶芳強調，看好人工智慧（AI）、光通訊等驅動多元成長動能，加上機器人商機剛萌芽，公司多元布局，改變過往每年營收成長百億元的模式，今年開始將啟動營收以「百億倍數」成長，今年營收目標續挑戰新高。

董座黃晴雯談展望 SOGO 不放棄大陸市場

遠東SOGO重慶遠東城4月底結束營業，遠東SOGO董事長黃晴雯昨（21）日強調「SOGO沒有放棄中國市場」，未來仍會尋找新機會，但不會冒進展店，投資原則以穩健為先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。