淡海科學城有譜 內政部：定位國家級重要政策目標

內政部政務次長董建宏21日主持淡海科學城產業座談會，邀集公協會與產業齊聚交流。董建宏指出，淡海科學城是北台灣區域產業布局戰略轉型的重要一環，區內規劃130公頃完整產業腹地，將與北士科、內科、南港軟體園區串聯，建構北台灣最具韌性的首都圈黃金廊帶。

董建宏表示，政府透過座談會與企業對話，傾聽產業建言，將作為後續淡海科學城土地配置與基礎設施規劃的重要參考，以期契合產業長期發展需求，確保開發計畫精準對接產業實務，同時彌補北臺灣產業用地不足的困境。

而在內政部完成土地取得後，將續由國科會及經濟部分別設置科學園區與科技產業園區，預計引進高科技、低污染等核心產業，並與在地既有產業接軌，共同打造具備國際競爭力的產業聚落。

董建宏強調，淡海科學城開發是國家級重要政策目標，不僅著眼產業成長，更致力落實「在地就學、在地就業、在地就養」的全方位宜居願景。

區內將完善規劃體育場所、學校及醫療專用區等生活服務設施，並結合淡海輕軌延伸、臺2線拓寬及北海岸自行車道路網，建構兼顧通勤便利與休閒品質的友善生活環境。

此次座談會，包括內政部次長董建宏、國科會新竹科學園區管理局投資組組長李淑美、經濟部產業園區管理局副組長黃鐘聖、交通部公路局副組長孟伯鈞、國土管理署副署長朱慶倫、新北市政府經發局科長王美惠、交通局股長楊雅捷、捷運局股長沈聲耀、國發會國土區域離島發展處簡任技正吳晉光等均出席參與。