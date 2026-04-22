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全球版圖再擴展 宏達電 VIVE Eagle 正式登陸日本

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）持續拓展 AI 智慧眼鏡全球市場版圖，22日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 正式在日本市場開展，自即日起透過 VIVE 官網 及 au Online Shop 在日本開放預購，並將在 4 月 24 日起正式開賣。

宏達電表示，VIVE Eagle透過 VIVE 官網、KDDI 與沖繩セルラー直營門市、au Style 指定門市、au Online Shop，及Yamada Denki（山田電機）等通路展開銷售與展示體驗，進一步擴大 HTC 在日本 AI 穿戴市場的布局。

KDDI 自22日下午 1 時起於 au Online Shop 開放預購，首波預購將先提供太陽眼鏡鏡片款；相關展示體驗則將自上市日起陸續於指定門市展開，實際販售與展示狀況依各通路門市公告為準。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle 正式進軍日本市場，象徵 HTC 持續開展 AI 智慧眼鏡全球布局的重要里程碑。此次與 KDDI 合作，將有助擴大產品在日本市場的通路覆蓋與體驗，進一步加速 AI 智慧眼鏡融入日常生活應用。」

除市場拓展有更進一步的進展外，VIVE Eagle 在設計表現上亦獲國際肯定。VIVE Eagle 產品與包裝設計雙雙榮獲「Red Dot Award: Product Design 2026」（紅點設計大獎），展現 HTC 在智慧穿戴產品設計、使用體驗與整體包裝規劃上的整合實力。VIVE Eagle 以輕量化、日常配戴舒適性與簡潔外觀設計獲得評審青睞；包裝則以簡約且兼顧環境友善的設計思維，進一步呈現產品設計價值。

太陽 日本 智慧眼鏡

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