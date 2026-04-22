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蘋果新CEO上任 鴻海握兩大優勢 搶攻 AI +硬體商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

蘋果（Apple）宣布執行長將由特納斯（John Ternus） 接任，硬體出身的他，可望為蘋果帶來更多「AI X 硬體」的產品，這將導致產品的複雜度提升，鴻海（2317）就是擅長難度愈高的產品，因此，一是有利鴻海擴大接單，二是複雜度高的產品，毛利就比較高，可望提升獲利，鴻海的AI加上硬體雙主軸策略，與蘋果不謀而合。

蘋果最大組裝廠是鴻海，鴻海在4月1日已經宣布，由負責iPhone事業群的蔣集恆出任新任輪值CEO。分析師認為，蘋果新任CEO此時上台，正好也是蔣集恆的出線，這樣的安排並不是巧合，雙方的合作關係，未來不僅是持續維持，甚至將更加強化。

鴻海是最懂「AI X 硬體」的組裝廠，因為鴻海手握蘋果與輝達（NVIDIA）兩大客戶，鴻海也是這兩大客戶的最大供應商，而特納斯上台的任務，就是要加速把AI導入硬體產品，鴻海就是最佳夥伴，未來雙方的合作只會多不會少。

特納斯是硬體主管出身，這與硬體組裝廠鴻海可是有共同語言，雙方的溝通將更順暢，而且硬體加上AI的產品，將會愈來愈複雜，例如今年底將推出的蘋果首款iPhone折疊機，完全由鴻海操刀，鴻海也為蘋果製造AI伺服器，這也將使得鴻海持續拉開與競爭對手的差距。

而愈複雜的產品，單價與毛利都比較高，這不僅是鴻海拉開與競爭對手的差距，也是提升毛利與獲利的契機，隨著蘋果大舉進入AI領域，鴻海在蘋果的版圖，可望持續擴張。

輝達 iPhone Apple

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