台積電在高雄5座廠用電量巨大 地方議員頻表態：應加速發展綠電

南科楠梓園區（台積電）開發計畫昨日下午將在環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議，地球公民基金會指出，台積電在高雄5座2奈米廠的開發案年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，希望台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極地做出在地綠電承諾。高雄在地議員也認為台積電應加速發展綠電，不應排擠民生用電。

市議員白喬茵表示，根據2025年台電各縣市全系統發電與用電統計，高雄年發電量比用電多出約135億度，多出的電幾乎都供給其他縣市，尤其是用電缺口高達179億度的台南，長期仰賴高雄供電，興達電廠新1至3號機當初更是規畫直供南科，顯見高雄「電力供過於求」的主因，是長期肩負支援鄰近縣市的角色。

白喬茵表示，此開發案年用電量約112億度，若單純對照目前的供電缺口與開發案規模，短期內供電勢必綽綽有餘，但高雄未來的高耗電產業並不只有台積電，橋頭科學園區、白埔及仁武產業園區全部進場營運後，高雄現有與新建機組的發電量是否仍然足夠？興達新機組現行預計直供南科的方案，將來是否可以改為優先供給高雄本地產業與市民？

白喬茵表示，經濟部應提出更全面的區域用電均衡規畫，而不是讓高雄發的電被預設優先外送台南；同時也呼籲高雄市政府與台積電加強推動企業與住宅設置再生能源發電設施，透過積少成多的方式，提供高雄更多綠電，讓高雄台積電廠區能優先在2030年前達成至少60%用電來自再生能源的目標。

市議員許采蓁表示，現在社會最擔心的，不只是產業用電優先後，其他中小企業與民生用電是否被壓縮，更是高雄是否又要承擔更多火力發電負荷，過去錯誤能源政策一路搖擺，最後是全民買單，高雄長期承受空汙與發電壓力，一再成為錯誤能源政策下的犧牲品，市府應清楚說明電力來源、調度原則與配套，不能讓高雄人繼續用肺發電，替中央政策收爛攤子。

市議員李雅靜表示，能源問題其實很現實，高雄招攬台積電、發展半導體、AI、算力建設一直推，全是高耗電產業，「現在最荒謬的地方是，產業政策拚命往前衝，但能源政策卻完全沒有同步到位」，她支持產業發展、支持台積電投資高雄，但前提是不能建立在環境犧牲之上，台積電不應只是被動購買綠電，而應主動投入再生能源建設，例如參與地方型光電、儲能系統，甚至與市府合作打造區域能源解決方案，讓產業用電能自給一定比例。

市議員黃紹庭表示，台灣走向高科技步調，本就是高耗電產業，不論是台積電晶圓或是AI產業，未來都需要更多能源，政府支持產業發展同時不能忽略民生需求，中央政府應在全台用電做適當分配，達到產業贏、民生也贏；高雄是產電的城市，包括興達港多組燃氣、燃煤組，且未來核二、核三可能重啟，發電上比較不於匱乏，缺電問題可能會減少爭議性。

市議員林智鴻指出，環團提出的憂慮凸顯政府推動再生能源發展，無論從能源自主、經濟安全或產業轉型角度來看，都是國家正確且必要方向，尤其台積電一向善盡企業社會責任，在碳中和與綠色供應鏈浪潮下，積極呼應RE100倡議；這項承諾不僅是對國際標準的回應，更是對供應鏈夥伴與下游客戶的責任，絕無跳票空間。