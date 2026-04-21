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半導體封測、設備材料族群 短多追價力道強勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中東地緣政治風險降溫，盤面焦點重返基本及題材面，其中，封測、半導體設備材料等族群21日持續吸引市場資金點火，京元電子（2449）、印能科技等相關指標股紛紛收高，短多追價力道強勁。

中東戰事消息面混沌未明，雖然美方傳出攻擊伊朗船隻導致海峽再度封閉，激勵國際油價反彈，所幸市場對於利空反應趨於鈍化，台股獲台積電法說及AI紅利等題材加持，多頭氣勢延續不斷，上市櫃同步創高。

盤面資金持續良性輪動，業績股、轉機股都見到買盤進駐，昨日包括南茂、菱生、華東、欣銓、頎邦、福懋科、超豐、矽格、京元電子、力成、日月光投控等半導體封測股點火走強，單日漲幅在2.2%至9.9%間。

受惠台積電資本支出強勁的半導體設備材料族群，亦維持強勢上揚走勢，奇鈦科、印能科技、昇陽半導體、瑞耘、萬潤、環球晶、華景電、竹陞科技、由田、家登、宜特、聖暉*、朋億*、華立、永光、勝一、中華化、弘塑等，多頭格局不變。

法人認為，台股短線漲幅過大，投資人熱烈追高，後市恐醞釀獲利了結賣壓，操作建議擇強操作，切忌預設高點，並留意資金往上游材料移動趨勢，並可針對財報優異但股價回檔的標的進行防禦型配置。

國際油價 欣銓 昇陽半導體

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