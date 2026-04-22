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台鏈硬實力 蘋果潛在商機添想像空間

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

蘋果將由特納斯接掌帥印。對此，台灣供應商都低調表示樂觀其成，和碩董事長童子賢說，蘋果是世界級大公司，所有台灣供應鏈夥伴都會給予祝福，禮與理都是如此。

蘋果過去數十年來與台灣供應商關係密切，近年來持續針對先進製程晶片、關鍵零組件與組裝產能合作，核心供應商包括台積、鴻海、和碩、大立光、玉晶光、日月光、國巨等。供應鏈人士透露，由於特納斯重視硬體架構與多元產品線的深度整合，這對具備高度彈性與技術實力的台灣供應鏈而言，或有想像空間與潛在商機。

供應鏈人士指出，除鴻海、和碩、廣達、仁寶在手機、筆電、iPad持續合作，鏡頭廠商大立光，以及負責穿戴裝置與ＡＩ眼鏡光學元件的玉晶光，都是過去幾年特納斯主掌的硬體業務重要供應商。若特納斯特別重視蘋果不同產品線的硬體發展，如ＡＩ眼鏡、摺疊機等，有望惠及更多周邊台廠供應鏈。

一名筆電鏡頭業者高層則說，台灣多數光學廠往年仰賴數位相機和手機鏡頭業務，隨著市場對蘋果ＡＩ眼鏡與摺疊裝置的期待升溫，而特納斯深度參與相關硬體研發，光學廠就會期待能帶動非手機領域的光學與零組件供應鏈受惠。

但供應鏈人士說，電子五哥與蘋果間現在有種「微妙」狀態，過去「非蘋不可」的獲利模式，在近年毛利壓縮及地緣政治壓力下已鬆動，「你看緯創就知道了，」這位供應鏈高層說，緯創是最果斷的代表，將印度的iPhone組裝廠賣給塔塔集團撤出智慧型手機組裝，轉攻ＡＩ伺服器。

業內人士指出，過去英業達以AirPods等穿戴裝置為主，在面對立訊等陸廠價格競爭下，集團已將主力轉向伺服器業務。

日月光 台積 童子賢

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