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接棒賈伯斯、庫克 游泳冠軍特納斯要延續傳奇故事

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

即將接任蘋果公司執行長的特納斯曾是大學游泳冠軍，也是蘋果內部培養多年的硬體大將，外界普遍認為他將延續庫克的穩健風格。

經濟學人報導，五十歲的特納斯，與庫克二○一一年接班時年齡相同。兩人同以重視細節、熟悉供應鏈、善於協調聞名，被形容為不輕易掀起內部衝突的管理者。

紐約時報一月報導提到一件往事，展現特納斯在創新與成本之間精準取捨的作風。二○一八年，蘋果考慮在iPhone加入微型雷射元件，提升拍照與擴增實境功能，每支手機成本將增加約四十美元。但特納斯主張僅在高階Pro機型導入，鎖定願意為新技術付費的核心用戶，同時避免侵蝕整體利潤。

財星雜誌報導，特納斯出身賓州大學機械工程系，大學時曾拿下校內游泳比賽冠軍，他在二○○一年加入蘋果，從產品設計工程師一路晉升至高層核心。

曾任蘋果產品與軟體工程主管的羅傑斯說：「如果你想每年做出一支新iPhone，特納斯就是那個人。」但他也指出，特納斯雖廣受好評，卻尚未展現做出艱難決策或解決重大技術難題的紀錄。

這樣的質疑正好反映蘋果當前處境。庫克領導下，營收與市值持續攀升，是全球最賺錢企業之一，但iPhone與iPad這類顛覆性創新產品久未再現。另一方面，蘋果也面臨多重壓力，包括如何應對川普政府反覆的關稅政策，以及依賴中國製造體系，還有來自ＡＩ領域的挑戰。

對特納斯而言，挑戰不只來自市場競爭，也來自歷史定位。庫克過去十五年證明，接棒賈伯斯並非注定失敗，甚至能帶領公司走向更高峰，而特納斯將成為那個接續兩位傳奇的第三任執行長。

紐約時報 iPhone 蘋果

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