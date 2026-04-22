庫克交棒 硬體大將特納斯9月掌蘋果

蘋果公司在四月一日慶祝成立五十周年，廿日無預警宣布高層人事異動，六十五歲的執行長庫克將於九月一日卸任，交棒給在蘋果有廿五年資歷、從公司內部一路晉升的五十歲硬體部門主管特納斯（John Ternus）。這項人事安排被視為蘋果希望找回已故共同創辦人賈伯斯時代的果決決策，扭轉在人工智慧（ＡＩ）布局的落後頹勢。

華爾街日報報導，特納斯出任執行長之後，必須面對的首要問題就是能否重新點燃蘋果的創新之火。某些批評者認為，庫克率領之下的蘋果，不復昔日創新火花。彭博分析，蘋果會挑選特納斯，是看中他較年輕、較果決的領導風格、及相信他能再度翻新蘋果產品線。

兼具工程師與創新者

庫克於二○○九年在共同創辦人賈伯斯接受癌症治療時擔任臨時執行長，二○一一年八月在賈伯斯辭世不久後真除，十五年來帶領蘋果市值狂增至四兆美元，事業版圖擴至智慧手表、頭戴裝置、影音串流及金融服務。蘋果表示，庫克將在整個夏季履行執行長職務，確保交棒平順，九月一日起擔任執行董事長，原任董事長李文森將轉任首席獨立董事。

庫克在聲明中高度評價特納斯，形容他兼具工程師的頭腦與創新者的靈魂，同時擁有正直且重視榮譽的領導特質。特納斯說，他將繼續領導「定義蘋果過去五十年的價值觀與願景」，「我對我們未來能達成的成就滿懷樂觀」，「我有幸能在賈伯斯麾下工作，並擁有庫克這位人生導師」。

軟硬體開發經驗豐富

特納斯在公司內部以擅長調和鼎鼐、平易近人著稱，普遍被看好是接班庫克的頭號人選。他擁有豐富的硬體產品開發與軟硬體整合經驗，二○二一年擔任硬體工程主管，監督蘋果所有產品線，包括iPhone、iPad及Mac，確保蘋果每年都推出升級版的新品，並精進品質與效能、延長電池續航力等功能改進，關鍵成就包括促成蘋果Mac採用自研晶片並降低對英特爾的依賴、主導開發近來熱賣的平價筆電MacBook Neo等。

不過，特納斯面臨的挑戰也不亞於庫克剛上任之際，尤其是蘋果ＡＩ布局落後同業。若要成功，他必須保留營運紀律與溫和領導等成功要素，同時打破庫克時代的審慎多數決文化，加快決策速度，推出新的熱賣產品。彭博資訊引述知情人士指出，特納斯是ＡＩ的堅定支持者，本月已重組硬體工程部門，導入全新的ＡＩ平台，以協助產品開發並提升裝置品質。

分析師認為，這項人事變動是「策略延續、而非轉變」，仍將聚焦軟硬體及系統整合，同時加強產品策略，和供應商更密切互動，準備下一代的產品創新，但庫克交棒的時間意外地比預期更早，可能是庫克認為所有元素都已在六月全球開發者大會（ＷＷＤＣ）前到位，是交棒時刻，但這也將提高蘋果今年ＷＷＤＣ會以「ＡＩ優先」的期待。