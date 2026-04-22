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蘋果下任執行長特納斯重協調 作風溫和

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

將成為下任蘋果執行長的硬體主管特納斯（John Ternus）可說半數人生都奉獻給蘋果。他曾在蘋果已故共同創辦人賈伯斯麾下工作，與現任執行長庫克緊密合作。他像賈伯斯一般重視硬體產品，管理風格又與庫克相仿，堪稱兼具蘋果兩位巨人的特質。

相較於庫克，特納斯對硬體裝置的重視程度甚於軟體，跟賈伯斯相似度比較高。庫克是供應鏈管理大師，找到提高iPhone價值並擴大用戶群的全新方式，每天埋頭於營運，不參與產品開發，較聚焦供應鏈、策略及財務表現。

特納斯開發產品歷練則完整豐富，深度理解產品運作原理，常在會議中鑽研微小細節，知情人士形容他是「真正的工程師」，整個職涯都在實踐一個論點：最佳防禦就是打造更好的裝置。

他在蘋果內部以舉止溫和為人所知，這一點作風較類似庫克的溫和作法，同事形容他是「細節周密的工程師、深思熟慮的主管」，而且願意放權、「重視協調合作」。他協調軟硬體團隊密切合作的能力，是蘋果Mac採用自研晶片及推出OLED螢幕版iPad等新品關鍵。

特納斯的挑戰將是如何融合賈伯斯和庫克各自的優秀特質，要繼續提高iPhone的價值，還要推出一款讓人眼睛一亮的新裝置。

蘋果 iPhone 賈伯斯

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