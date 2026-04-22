庫克掌舵15年 蘋果市值狂飆

蘋果（Apple）執行長庫克9月1日將卸下執行長職位，在他掌舵15年間成績亮眼，領導蘋果股價累計上漲1,932%，遠優於標普500同期的504%漲幅，市值更從不到3,500億美元，狂增至4兆美元，企業文化也已截然不同於已故共同創辦人賈伯斯領導下的蘋果。

庫克2011年在賈伯斯陰影下成為蘋果執行長，但他用自己的作法壯大蘋果，運用先前擔任營運長累積的專業，鞏固iPhone與Mac電腦的成功，並跨足健康服務、智慧手表、耳機等硬體市場，在軟體也推出新聞、串流影音等服務，成功擴大蘋果生態系。

蘋果去年度全年銷售達4,160億美元，比15年前成長兩倍多，服務事業也成為蘋果毛利率關鍵。庫克運用生態系創造的價值超過其他美國企業的執行長，唯一例外的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。

他在領導蘋果多數時間裡，都如同苦行僧般投入營運，清晨4時前就會起床看全球銷售數據，周五深夜還會和資深營運與財務員工開會。

庫克也不吝於表達自己對社會議題的立場，他2014年公開出櫃，為財星500大企業首位出櫃的執行長；在美國2020年發生「黑人的命也是命」運動期間，發布內部備忘錄，譴責種族歧視。