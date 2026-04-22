亞馬遜加碼投資 AI 鴻海、緯穎、廣達等動能不看淡

亞馬遜（Amazon）與人工智慧（AI）新創公司Anthropic擴大合作，將加碼投資後者共250億美元，目前先出資50億美元，之後視Anthropic達成特定商業里程碑追加。Anthropic則是承諾，未來十年將花費逾1,000億美元採用AWS技術與晶片。

在最新加碼投資前，亞馬遜近年來已投資Anthropic達80億美元。

本次雙方協議涵蓋亞馬遜Trainium2、Trainium3、Trainium4三代晶片，Anthropic並保留購買後續世代客製晶片的選項。具體時程方面，2026年底前，Anthropic將透過Trainium2、Trainium3取得1 GW算力並開始運作，未來上看5 GW。

法人看好，AWS ASIC伺服器主要供應商緯穎（6669）為主要受惠者，且Anthropic同時採用輝達GPU架構AI伺服器、 AWS Trainium伺服器，採購Google的TPU伺服器AI算力，鴻海（2317）、緯穎、廣達（2382）、英業達（2356）等代工廠動能不看淡。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）發布聲明說，「Anthropic承諾未來10年在AWS Trainium運行大型語言模型，反映在自研晶片攜手取得進展，我們也將持續提供客戶運用生成式AI建構所需的技術與基礎建設」。

事實上，亞馬遜也對其他重量級AI新創下重注。在此之前，亞馬遜宣布對ChatGPT開發商OpenAI投資多達500億美元。

另據英國金融時報（FT）報導，亞馬遜創辦人貝佐斯創立的AI實驗室「普羅米修斯計畫」，快要完成新一輪募資，籌得100億美元，這些錢將用來投資先進製造業。當完成這輪募資，其估值將達380億美元，將致力於開發能夠理解物理定律並應用於各個實體產業的AI系統，目標是利用專業模型來加快人工流程，並降低資源消耗，

知情人士透露，連同去年11月募集的62億美元初始資金，將使該公司成為初期資金最雄厚的新創公司之一，但由於需求旺盛，這輪募資時間可能延長。