蘋果震撼！庫克交棒特納斯 硬體主管接任 CEO 要全力扭轉 AI 布局頹勢

蘋果公司（Apple）在下周即將公布財報之際，20日突然宣布，現任執行長庫克9月1日起卸下舵手職務，轉任執行董事長，硬體部門主管特納斯（John Ternus）將於9月1日接任執行長，押注特納斯能恢復已故共同創辦人賈伯斯時代的果決決策，扭轉蘋果在人工智慧（AI）布局的落後頹勢。

蘋果執行長庫克。美聯社

庫克2009年在賈伯斯接受癌症療程期間擔任臨時執行長，2011年8月在賈伯斯辭世不久後真除，15年來帶領蘋果市值狂增至4兆美元，事業版圖擴至智慧手表、頭戴裝置、影音串流及金融服務。

蘋果表示，庫克將在整個夏季履行執行長職務，與特納斯密切共事，確保交棒平順，9月1日起擔任執行董事長，與世界各國決策官員互動，原先的董事長李文森（Art Levinson）則成為首席獨立董事。

蘋果公司宣布，現任硬體部門主管特納斯將於九月接任執行長。（路透）

50歲的特納斯20日承諾，將繼續領導「定義蘋果過去50年的價值觀與願景」，「我對我們未來幾年能達成的成就滿懷樂觀」，「我有幸能在賈伯斯麾下工作，並擁有庫克這位人生導師」。特納斯的硬體主管職將由斯魯吉（Johny Srouji）接任。

特納斯在蘋果效力25年，擁有豐富的硬體產品開發與軟硬體整合經驗，2021年擔任硬體工程主管，監督蘋果所有產品線，包括iPhone、iPad及Mac，執行能力出色，確保蘋果每年都推出升級版新品，精進品質與效能、延長電池續航力等功能改進，關鍵成就包括促成蘋果Mac採用自研晶片並降低對英特爾的依賴、主導開發近來熱賣的平價筆電MacBook Neo等，長期都被視為庫克接班人選之一。

不過，特納斯面臨的挑戰也不亞於庫克剛上任之際，尤其是蘋果AI布局落後同業。若要成功，他必須保留營運紀律與溫和領導等成功要素，同時打破庫克時代的審慎多數決文化，加快決策速度，推出新的熱賣產品。彭博資訊引述知情人士指出，特納斯是AI堅定支持者，本月已重組硬體工程部門，導入全新AI平台，以協助產品開發並提升裝置品質。

彭博分析，蘋果會挑選特納斯，是看中他較年輕、較果決的領導風格及相信他能再度翻新蘋果產品線。

分析師認為，這項人事變動是「策略延續、而非轉變」，仍將聚焦軟硬體及系統整合，同時加強產品策略，和供應商更密切互動，準備下一代的產品創新，但庫克交棒時間意外比預期更早，可能是庫克認為所有元素都已在6月全球開發者大會（WWDC）前到位，是交棒時刻，但這也將提高蘋果今年WWDC會以「AI優先」的期待。

台鏈給予祝福

【記者鍾張涵、蕭君暉／台北報導】蘋果將由特納斯（John Ternus）接掌帥印。對此，台灣供應商都低調表示樂觀其成，和碩（4938）董事長童子賢說，蘋果是世界級大公司，所有台灣供應鏈夥伴都會給予祝福。

蘋果過去數十年來與台灣供應商關係密切，核心供應商包括台積電（2330）、鴻海（2317）、和碩、大立光（3008）、玉晶光（3406）、日月光（3711）、國巨（2327）等。供應鏈人士透露，由於特納斯重視硬體架構與多元產品線深度整合，這對具備高度彈性與技術實力的台灣供應鏈而言，或有想像空間與潛在商機。