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臻鼎喊營收「百億倍數」成長 看好 AI、光通訊、機器人等驅動

經濟日報／ 特派記者尹慧中／江蘇淮安21日電
臻鼎董座沈慶芳。 記者尹慧中／攝影
臻鼎董座沈慶芳。 記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎集團（4958）持續加速衝刺成長，旗下淮安第四園區今（22）日將動土，臻鼎集團董座沈慶芳強調，看好人工智慧（AI）、光通訊等驅動多元成長動能，加上機器人商機剛萌芽，公司多元布局，改變過往每年營收成長百億元的模式，今年開始將啟動營收以「百億倍數」成長，今年營收目標續挑戰新高。

臻鼎集團近年積極衝刺硬板多元應用，打造「One ZDT」策略，2025年軟板營收比重71%成，其餘為硬板載板。在淮安園區持續一條龍服務，硬板產能開出後，2030年目標硬板營收貢獻占比約55%、軟板占比45%。

外界關注投資規畫，沈慶芳提到，同時啟動10座工廠興建計畫，其中八座廠為硬板，集團目前已有28座廠運作中，後續預計海內外新增26個廠，在2030年達到54座廠，支持未來成長率高於過往。臻鼎4月二度上修2026年資本支出逾800億元，2027年將不低於今年，兩年有超過千億元以上投資。

沈慶芳說，2010年立下營收每年成長百億元目標，2025年年營收達到1,800億元規模，在一站購足策略下，今明年營收成長可望是百億元的倍數。

臻鼎看好商機來自未來硬板以及類載板等用途更多，加上光通訊模組、矽光子、人形機器人應用成長，其中，光通訊今年營收可望達百億元，也積極布局2040年可達百億款出貨量的人形機器人市場，把握AI成長機會。

營收 臻鼎

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