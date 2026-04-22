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董座黃晴雯談展望 SOGO 不放棄大陸市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

遠東SOGO重慶遠東城4月底結束營業，遠東SOGO董事長黃晴雯昨（21）日強調「SOGO沒有放棄中國市場」，未來仍會尋找新機會，但不會冒進展店，投資原則以穩健為先。

重慶遠東城開業兩年即停業，引起外界關注，黃晴雯昨日在SOGO母親節檔期記者會中表示，「黃仁勳也說過，成功的要素是知道什麼時候該撤退」，這次重慶遠東城結束營業，可以說是「短空長多」。主要是考量當地消費復甦仍不明顯，商圈短期內看不到明確獲利，暫時關店有助改善財務結構，也尋找新機會。

再加上中國市場和台灣市場的計畫經濟、消費環境不太一樣，未來對任何新機會都保持開放，但投資原則一定是穩健，並朝向「多商模並進」的方向發展。

黃晴雯舉例成都天府廣場投資案，目前純做股東與管理，不排除將遠東SOGO品牌化輸出管理經驗。

大陸 黃仁勳 黃晴雯

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