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聯發科子公司達發股價555元 同步攀高
聯發科（2454）攜手旗下IC設計廠達發，近期拓展AI領域相關新技術，主攻光通訊元件、CPO技術，加上達發本身的網通基礎建設事業群包含有固網寬頻、乙太網路、光通訊模組等，高階AI物聯網事業群則有藍牙、衛星兩大產品線，推動母子公司雙雙切入當前光通訊、低軌衛星兩大熱門領域。
達發股價昨日隨母公司聯發科同步走高，收在555元，達發去年業績創歷史新高，每股純益17.32元，今年首季合併營收為54.55億元，季增近二成，年增4.4％。該公司先前提到，今年將以光通訊與乙太網路業務產品線成長力道最強，全年營收表現可望穩健成長。
達發在光通訊及低軌衛星地面接收設備的策略性布局持續發酵，營收將步入規模擴張期，預估今年光通訊與乙太網路業務相關營收占比將近二成。在光通訊領域，可插拔式光收發模組是雲端AI資料中心高速傳輸架構關鍵產品，相關客戶布局持續擴大，今年此業務預期加速成長。
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