聯發科子公司達發股價555元 同步攀高

蘋果公司在四月一日慶祝成立五十周年，廿日無預警宣布高層人事異動，六十五歲的執行長庫克將於九月一日卸任，交棒給在蘋果有廿五年資歷、從公司內部一路晉升的五十歲硬體部門主管特納斯（John Ternus）。這項人事安排被視為蘋果希望找回已故共同創辦人賈伯斯時代的果決決策，扭轉在人工智慧（ＡＩ）布局的落後頹勢。

2026-04-22 00:00