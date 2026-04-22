Google TPU 晶片題材加持 聯發科 ASIC 帶股價衝2,000元

Google Cloud Next 2026將在美國時間22日登場，晶片大廠聯發科（2454）昨（21）日擁相關TPU晶片訂單題材，股價衝上漲停板，收盤達2,090元的歷史新天價。

聯發科2021年首度躋身千元俱樂部，五年之後飛越2,000元大關。聯發科預計4月30日舉行法說會，先前公布首季合併營收為1,491.5億元，季減0.6％、年減2.7％。外界推估聯發科今年手機晶片業務難免受到整體智慧手機市場規模可能縮減的影響，但更聚焦於聯發科在特殊應用IC（ASIC）業務的進展。

聯發科在前一次法說會中提到，今年智慧型手機產業可能遭遇逆風，但將與客戶緊密合作，策略性調整產品組合，緩解手機市場放緩的影響。聯發科強調，非手機業務將抵銷手機業務一大部分的衝擊，加上資料中心相關業務挹注，對今年業績表現預期仍將成長。

針對今年展望，聯發科執行長蔡力行先前指出，將透過有紀律的定價策略與策略性產能分配，優化獲利。

近期資料中心聚焦於ASIC潛在成長力，聯發科看好相關市場需求正快速成長，「非常有信心」今年資料中心ASIC營收將會突破10億美元，2027年可望達到數十億美元的規模。

聯發科正全力執行後續專案，並預計於2028年開始貢獻營收。

Google近幾年透過Google Cloud Next大會發表自研TPU產品，去年發表第七代TPU「Ironwood」，市場正密切關注22日將發表的第八代產品，將強化推論能力，市場也預期聯發科取得部分訂單。

聯發科表示，近年在多個關鍵領域加速投資，包括資料中心AI系統架構、關鍵矽智財開發及先進技術，更整合內部研發資源並增加對外招募。為支持長期成長並掌握新的市場機會，最近投資業務包含高速400G SerDes、共同封裝光學元件（CPO）、3.5D封裝、客製化高頻寬記憶體，以及整合式電壓調節模組（IVR）等。

目前先進製程產能供不應求，聯發科也強調，已掌握資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能。也會調整價格以反映上揚的供應鏈成本，以整體獲利能力為考量來進行產能分配。