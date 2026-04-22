日本東北規模7.5強震 群聯、點序「震」出商機

日本東北外海20日下午發生規模7.5強震，東北地區為日本半導體與記憶體產業重鎮，迅速牽動市場對NAND Flash供應鏈的高度關注。市場普遍認為，即便災情未擴大，後續產線檢查與擴產進度的不確定性，仍將對供給端形成潛在壓力，帶動價格預期轉強，台廠群聯（8299）、點序後市營運看旺。

針對市場關切，NAND大廠鎧俠（Kioxia）昨（21）日正式回應，位於岩手縣的北上工廠經確認目前維持正常生產運作，舒緩市場對於全面停工的疑慮，但供應鏈人士點出，地震影響不僅在於是否停產，關鍵在於後續設備穩定性、製程校正與良率表現，仍需時間觀察。

業界指出，依半導體廠標準作業流程，當地震達一定震度後，多數產線仍會啟動預防性停機與檢查程序，包括設備校正、晶圓檢測與製程驗證等環節，實際產出節奏短期仍有干擾；市場也密切關注「隱性影響」，如微幅震動對精密設備造成的潛在風險，可能牽動供給穩定度。

根據券商統計，截至2026年4月，全球NAND月產能約133.7萬片晶圓，鎧俠岩手Fab 1的月產能約5.5萬片，占比約4%。雖整體比重不高，但在供給偏保守的情況下，任何產能波動都可能放大市場效應，近期各大NAND原廠調整產品組合、聚焦高階應用，整體供給彈性下降，不確定變數影響市場對價格的預期。

市場亦聚焦鎧俠岩手Fab 2擴產進度，原先規劃本季啟動部分量產，地震是否影響設備導入與驗證時程，成為影響新增供給的重要變數，若擴產進展不如預期，將使原本就偏緊的供需結構進一步收斂。