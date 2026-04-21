精誠啟動全球IT服務 林隆奮：AI成第3成長曲線

精誠集團宣布啟動「全球IT服務」，整合24國通路夥伴、200家國際合作原廠與250名東南亞在地員工資源，提供跨境商務服務；董事長林隆奮表示，企業海外布局會面臨稅務、人才與數據整合等挑戰，精誠將以AI作為未來營運第3條成長曲線。

精誠集團今天舉辦記者會宣布，迎接資服產業大航海時代，啟動「全球IT服務」，提升跨國導入與在地執行能力，協助客戶加速全球布局。

林隆奮表示，台灣有許多企業已展開海外布局，資服業也應隨客戶延伸服務；尤其客戶拓展海外市場常會遇到跨境稅務、人才與溝通，以及跨國數據串流不同步影響決策速度等問題。

他說，精誠資訊從系統整合（SI）進化到生態整合（EI），並發展至融合AI技術的智能整合（AI）。系統整合是強調不同系統與平台間的整合；生態整合（EI）強調的是生態圈間協作；而現在進入智能整合（AI）階段，關鍵整合各項資源協同運作。

精誠以AI智能整合為發展第3條成長曲線，整合算力、算法與算術，並結合自主研發的企業級AI平台，是精誠未來10年創造第3條成長曲線的重要策略。

精誠表示，已將AI應用導入不同產業與海外市場，包括協助政府藥品管理機關導入決策型AI，整理與比對新藥與醫材審查資料，縮短審查流程近9成；在零售產業透過AI整合銷售與顧客數據，轉化為營運建議，協助優化促銷與人力配置；在海外市場，則與日本電信業資安監控中心合作，導入AI Agent（人工智慧代理）平台，由AI提供判斷與處理建議，不僅有效提升資安威脅獵捕的速度，更大幅加速降低風險所需的時間。

精誠指出，AI快速發展帶動資服業成長，情境整合與落地應用需多元算力組合、穩定資安架構及客製化開發，這些都是精誠未來創造成長動能的基礎。