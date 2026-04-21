來穎以資本公積彌補併購達振產生保留盈餘負數 消費型電池出貨看升

錸寶（8104）旗下小金雞來穎（7816）21日公告，董事會通過以資本公積5,280萬餘元彌補併購達振所產生的保留盈餘負數，待彌補虧損降為0元。展望2026年，消費型電池產品出貨量看升；但儲能櫃案場則不如去年。

來穎去年合併營收29.33億元，年增72.1%。毛利率13.44%，年減4.5個百分點。稅後純益1.12億元，年增64.1%；每股稅後純益3.83元，交出年營收及稅後純益、EPS均創歷史新高的漂亮成績單。

來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。受惠於儲能系統出貨與專案落地加速，⽀撐來穎於電網及儲能、AIDC 不斷電與表後中型儲能櫃等三⼤產品線的⻑期能⾒度與規模化機會。

來穎的能源業務分為兩大領域，其一是出貨量穩健的消費型電池產品，已應客戶要求規劃在台灣建置一至二條新產線，來滿足市場對非紅供應鏈的需求。另外，就是儲能櫃（高功率電池）相關業務，在2025年的業績貢獻較大，主要是有案廠建置收入。

來穎今年首季合併營收3.03億元，季減29.9%，年減50.4%，營收衰退主要是去年有大型儲能櫃安場入帳奠高基期的影響。今年營運成長動能來自於消費性的小功率電池，去年因為關稅的問題，美國智慧家庭客戶拉貨受到影響，今年拉貨動能恢復，出貨會大幅成長，此外電動自行車也有新訂單將會量產出貨。