快訊

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

卓揆補提中選會3人名單！她被提名副主委 委員名單法務部次長入列

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

來穎以資本公積彌補併購達振產生保留盈餘負數 消費型電池出貨看升

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

錸寶（8104）旗下小金雞來穎（7816）21日公告，董事會通過以資本公積5,280萬餘元彌補併購達振所產生的保留盈餘負數，待彌補虧損降為0元。展望2026年，消費型電池產品出貨量看升；但儲能櫃案場則不如去年。

來穎去年合併營收29.33億元，年增72.1%。毛利率13.44%，年減4.5個百分點。稅後純益1.12億元，年增64.1%；每股稅後純益3.83元，交出年營收及稅後純益、EPS均創歷史新高的漂亮成績單。

來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。受惠於儲能系統出貨與專案落地加速，⽀撐來穎於電網及儲能、AIDC 不斷電與表後中型儲能櫃等三⼤產品線的⻑期能⾒度與規模化機會。

來穎的能源業務分為兩大領域，其一是出貨量穩健的消費型電池產品，已應客戶要求規劃在台灣建置一至二條新產線，來滿足市場對非紅供應鏈的需求。另外，就是儲能櫃（高功率電池）相關業務，在2025年的業績貢獻較大，主要是有案廠建置收入。

來穎今年首季合併營收3.03億元，季減29.9%，年減50.4%，營收衰退主要是去年有大型儲能櫃安場入帳奠高基期的影響。今年營運成長動能來自於消費性的小功率電池，去年因為關稅的問題，美國智慧家庭客戶拉貨受到影響，今年拉貨動能恢復，出貨會大幅成長，此外電動自行車也有新訂單將會量產出貨。

營收 錸寶 毛利率

延伸閱讀

台股今年來大漲8,641點 這檔飆股今年來竟大漲452%

政美應用自結3月 EPS 0.91元 今起列為處置股

上奇首季每股賺0.7元 雲端服務業績創新高

聯發科股價衝破2,000元大關 法說倒數市場聚焦 AI ASIC 與本季展望

相關新聞

vivo X300 Ultra預購火熱 帶旺台廠手機

手機品牌大廠vivo新款頂級影像旗艦機vivo X300 Ultra自開放預購以來，即展現出「現象級」的市場火熱關注度，有助於挹注台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

奇鋐搶攻太空資料中心散熱商機 輝達 LPU 專案合作中

奇鋐（3017）除是AI資料中心散熱方案供應商最大供應商，更提前布局太空散熱、低軌衛星、人形機器人等未來前瞻技術，公司21日表示，正與多家計畫推進太空資料中心客戶合作，目前計畫開發熱輻射板及低溫熱管，實際量產預計還需要2~3年，至於MCCP微通道液冷板現已試產，今年上看百萬片。

黃仁勳6月1日登COMPUTEX演講 聚焦AI生態系合作

COMPUTEX主辦單位外貿協會今天宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026期間發表...

DRAM與NAND同步漲價、AI需求撐盤 力積電記憶體與邏輯晶圓代工回溫

力積電總經理朱憲國今日主持法說會表示，隨著AI帶動記憶體與晶圓代工需求同步升溫，旗下記憶體與邏輯代工兩大產品線已明顯走出谷底，且逐步反應調漲兩大產品線代工價格、產能利用率也同步上揚，營運已進入復甦軌道。

Chrome全新AI功能正式在台推出 三大功能助用戶提升效率

Google在官方部落格中宣布在台灣推出多項Chrome瀏覽器的最新AI功能，由最新模型Gemini 3.1 驅動，率先在電腦版與iOS的Chrome瀏覽器，強調與AI的即時互動，例如用戶在總結文章摘要或是創意靈感時，不須切換，透過分頁的Gemini圖示就可以和瀏覽器專屬助理對話。Android裝置的使用者使用Chrome瀏覽網頁或操作其他應用程式時，仍須長按電源鍵啟動Gemini。

新普集團傳承 第二代接班 董座宋福祥兒子宋維哲獲提名

電池模組龍頭新普集團啟動接班，新一屆董事會改選，公司正式提名董事長宋福祥兒子、AES-KY總經理宋維哲進入新普新一屆董事會，據悉，宋維哲本次雖會進入新普擔任董事，但公司董事長、總經理職位仍由宋福祥續任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。