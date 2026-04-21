快訊

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

卓揆補提中選會3人名單！她被提名副主委 委員名單法務部次長入列

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐搶攻太空資料中心散熱商機 輝達 LPU 專案合作中

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
奇鋐預告布局太空及光通訊等散熱商機。記者王郁倫／攝影
奇鋐預告布局太空及光通訊等散熱商機。記者王郁倫／攝影

奇鋐（3017）除是AI資料中心散熱方案供應商最大供應商，更提前布局太空散熱、低軌衛星、人形機器人等未來前瞻技術，公司21日表示，正與多家計畫推進太空資料中心客戶合作，目前計畫開發熱輻射板及低溫熱管，實際量產預計還需要2~3年，至於MCCP微通道液冷板現已試產，今年上看百萬片。

AI資料中心於2025年大量採用水冷方案，今年更放大需求，奇鋐表示，目前正跟美國歐洲客戶洽談資料中心上太空所需的散熱技術方案，奇鋐主管解釋，在太空散熱最大挑戰，在於地球習慣用「熱對流」來進行解熱，因為太空中沒有氣體、也沒有液體等介質可以把熱帶走，純靠固體接觸做物理傳導。

奇鋐指出，太空中也沒有水氣可以產生相位變化，具體的做法是將大塊的金屬板跟發熱體連接在一起，讓發熱源產生的熱能直接被物理吸附過去，為了要達到足夠的散熱效率，必須使用超大面積的散熱片慢慢散熱，其尺寸「可能像桌板一樣大」，而奇鋐本身已有相關設備技術。

奇鋐指出，材質應該是類合金，無重力抵銷了金屬重量問題，但發射時如何將龐大散熱板發射升空仍是挑戰，客戶必定要求輕量化，但由於太空處於無重力狀態，因此發射到太空後就沒有重量問題。

而若太空資料中心不散熱，就像在太空中有一塊熱的鐵持續發熱，因為中間沒有空氣作為介質傳遞，這台機器在熱量傳走之前會直接燒掉、爆掉。

目前包括亞馬遜及特斯拉創辦人都談過太空資料中心計畫，不過目前仍在初期，奇鋐表示已與相關業者都有接觸，這是一項極度前瞻的特殊應用，目前全世界一年的需求量可能不到 1,000 套，市面上也沒有任何工廠有10萬套規模的接單能力，預計還要2~3年才能逐步落實，但雖然客戶想法瘋狂，但奇鋐會跟客戶一起合作到量產那天。

由於ASIC跟GPU晶片耗能大增，且發熱不夠均勻（晶片內部分熱度較高，部分區域熱度低），奇鋐開發的MCCP微通道液冷板可以針對局部散熱強化效能，現已進入試產，以配合客戶今年大量問世的GPU及ASIC晶片，今年底水冷板月產能上看100萬片，2027年底預估上看160萬片。目前公司的水冷板產能正處於從每個月 20 萬套持續向上爬升的階段。

奇鋐表示，NVIDIA新發表的LPU也已參與。奇鋐正大舉擴廠，資本支出上看150億元，明年還將進一步提升，越南廠預估將擴張至15座工廠，場地面積40萬平方米，現在才8座，換言之產能還有倍增空間。

美國 歐洲 人形機器人

延伸閱讀

SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

施耐德旗下 Motivair 發表全新 CDU 鎖定 AI 工廠與 HPC 液冷散熱商機

美資料中心延宕 可能拖累科技公司推出AI進度

藍源火箭出包 衛星送錯軌道 貝佐斯挑戰 SpaceX 地位受挫

相關新聞

vivo X300 Ultra預購火熱 帶旺台廠手機

手機品牌大廠vivo新款頂級影像旗艦機vivo X300 Ultra自開放預購以來，即展現出「現象級」的市場火熱關注度，有助於挹注台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

奇鋐搶攻太空資料中心散熱商機 輝達 LPU 專案合作中

奇鋐（3017）除是AI資料中心散熱方案供應商最大供應商，更提前布局太空散熱、低軌衛星、人形機器人等未來前瞻技術，公司21日表示，正與多家計畫推進太空資料中心客戶合作，目前計畫開發熱輻射板及低溫熱管，實際量產預計還需要2~3年，至於MCCP微通道液冷板現已試產，今年上看百萬片。

黃仁勳6月1日登COMPUTEX演講 聚焦AI生態系合作

COMPUTEX主辦單位外貿協會今天宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026期間發表...

DRAM與NAND同步漲價、AI需求撐盤 力積電記憶體與邏輯晶圓代工回溫

力積電總經理朱憲國今日主持法說會表示，隨著AI帶動記憶體與晶圓代工需求同步升溫，旗下記憶體與邏輯代工兩大產品線已明顯走出谷底，且逐步反應調漲兩大產品線代工價格、產能利用率也同步上揚，營運已進入復甦軌道。

Chrome全新AI功能正式在台推出 三大功能助用戶提升效率

Google在官方部落格中宣布在台灣推出多項Chrome瀏覽器的最新AI功能，由最新模型Gemini 3.1 驅動，率先在電腦版與iOS的Chrome瀏覽器，強調與AI的即時互動，例如用戶在總結文章摘要或是創意靈感時，不須切換，透過分頁的Gemini圖示就可以和瀏覽器專屬助理對話。Android裝置的使用者使用Chrome瀏覽網頁或操作其他應用程式時，仍須長按電源鍵啟動Gemini。

新普集團傳承 第二代接班 董座宋福祥兒子宋維哲獲提名

電池模組龍頭新普集團啟動接班，新一屆董事會改選，公司正式提名董事長宋福祥兒子、AES-KY總經理宋維哲進入新普新一屆董事會，據悉，宋維哲本次雖會進入新普擔任董事，但公司董事長、總經理職位仍由宋福祥續任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。