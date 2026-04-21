精誠啟動全球IT服務 加速台商全球化布局

迎接資服產業大航海時代，精誠（6214）集團正式啟動「全球IT服務」，整合24個國家的通路夥伴、200家國際合作原廠、50位跨國專案管理顧問PJM、21種跨境交易模式，以及250位東南亞在地員工資源，提供跨產業、跨金流、物流、商流、人流與資訊流的跨境商務專業服務，提升跨國導入與在地執行能力，協助台商加速全球布局。

為提供台商全面的IT支援，精誠已於東南亞、日本、美國等區域，建構一套可在地交付的完整機制，並已經與台灣半導體產業、製造業、零售業以及金融業客戶在全球市場展開合作。

精誠資訊董事長林隆奮表示，「因應快速經濟變局，台灣有許多企業已展開出海布局計畫，台灣的資服業也應該一起走出去支持，延伸我們對客戶的服務，放大彼此的力量」。

林隆奮指出，「我們常遇到客戶反應他們在拓展海外市場常會遇到的痛點，包含跨境稅務問題、人才與溝通問題、跨國數據串流無法同步影響決策速度的問題等：另外，資安治理議題更是企業無論在何地都不能鬆懈的營運課題。正因為瞭解這些問題，精誠所提出的『全球IT服務』，即是運用集團資源，打造支持台商出海的組織能力以及在地服務通路，架構可跨境運作以滿足出海客戶需求的IT服務生態系」。

有別於其他資訊服務業，精誠資訊累積多年從系統整合（SI）進化到生態整合（EI），到現在融合AI技術發展成為智能整合（AI），加上豐富的產業Domain Know-how，成為精誠瞭解客戶且無法取代的最佳優勢。配合近年陸續增加的海外據點與當地通路夥伴，精誠已經在美國、日本、新加坡、越南為不同產業的世界級客戶提供服務。