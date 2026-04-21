vivo X300 Ultra預購火熱 帶旺台廠手機

手機品牌大廠vivo新款頂級影像旗艦機vivo X300 Ultra自開放預購以來，即展現出「現象級」的市場火熱關注度，有助於挹注台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

據悉，vivo本次在台灣限量僅數百套的「X300 Ultra攝影師套裝」於開放預購短短100小時內即進入完銷倒數，吸引大量影像創作職人與專業攝影玩家搶先預購。

vivo進一步觀察發現，1TB儲存空間版本本次成為官方體驗店與商城的熱銷主力，顯示購買Ultra用戶對於高畫質錄影與超大容量存放空間有著高度需求。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，長期以來，vivo台灣持續聽見社群論壇上V粉與影像玩家對X300 Ultra的高度期待，這次首度引進台灣，正是回應這份期待的重要一步，而預購所展現的熱烈反應，更清楚反映台灣消費者對頂級影像旗艦的高度需求，也為接下來的正式上市奠定穩固信心。

此外，在預購「X300 Ultra 16GB+1TB」即享增距鏡套裝禮活動的帶動下，1TB版本首四日的預購表現遠遠超乎原先預期，成功拉抬整體X300 Ultra的預購動能。

據悉，X300 Ultra的核心處理器採用高通第五代驍龍8至尊版，由台積電以3奈米製程獨家打造，而鏡頭零組件則採用大立光，二家台廠均扮演關鍵角色。

除X300 Ultra外，vivo也將X300 FE引進台灣，而在這二款新品加入後，vivo內部預估X系列今年在台目標銷售量將年增三至四成；其中，Ultra版本將在4月29日於指定通路開放預購，定價49,990元起。