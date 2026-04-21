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精誠集團啟動全球IT服務 擴大海外布局與完善跨境商務支持台商出海

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
由左至右為精誠資訊 AI卓越中心 林宗瀛副總經理、林承軒 VAD生態長、林隆奮董事長、詹伊正 Mega SI生態長、黃蜂麟助理副總經理、吳文舜副總經理。業者提供
由左至右為精誠資訊 AI卓越中心 林宗瀛副總經理、林承軒 VAD生態長、林隆奮董事長、詹伊正 Mega SI生態長、黃蜂麟助理副總經理、吳文舜副總經理。業者提供

迎接資服產業大航海時代，精誠集團正式啟動「全球 IT 服務」，整合24個國家的通路夥伴、200家國際合作原廠、50位跨國專案管理顧問PJM、21種跨境交易模式，以及250位東南亞在地員工資源，提供跨產業、跨金流、物流、商流、人流與資訊流的跨境商務專業服務，提升跨國導入與在地執行能力，協助台商加速全球布局。為提供台商全面的IT支援，精誠已於東南亞、日本美國等區域，建構一套可在地交付的完整機制，並已經與台灣半導體產業、製造業、零售業以及金融業客戶在全球市場展開合作。

精誠資訊董事長林隆奮表示：「因應快速經濟變局，台灣有許多企業已展開出海布局計畫，台灣的資服業也應該一起走出去支持，延伸我們對客戶的服務，放大彼此的力量。我們常遇到客戶反應他們在拓展海外市場常會遇到的痛點，包含跨境稅務問題、人才與溝通問題、跨國數據串流無法同步影響決策速度的問題等：另外，資安治理議題更是企業無論在何地都不能鬆懈的營運課題。正因為瞭解這些問題，精誠所提出的『全球IT服務』，即是運用集團資源，打造支持台商出海的組織能力以及在地服務通路，架構可跨境運作以滿足出海客戶需求的IT服務生態系。」

公司表示，今年營收目標朝著500億元前進，未來四年內，將會朝千億大關邁進，林隆奮指出，進入AI時代，精誠將會以指數型的速度成長，因為大者恆大，隨著規模擴張，龍頭企業的成長速度只會持續加快。同時，公司也預估今年AI相關營收將會達到30億以上的規模，並且明後兩年都將維持雙位數以上的成長幅度。

日本 美國 東南亞 精誠

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