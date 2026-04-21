Google再投資台灣 經部核准增資金額合計達270億

經濟部今天核准7件重大投資案件，其中，僑外投資有2件來自美商Google增資案，合計增資金額達新台幣270億7760萬元，從事數據處理、半導體相關領域的存貨採購等業務。這也是Google連2年申請在台增資。

經濟部投資審議會今天召開第30次會議，會中核准重大投資案件7件。

僑外投資部分，這次核准3件，首先是美商Google透過全資子公司新加坡商FRUCTAN HOLDINGSSINGAPORE PTE. LTD.以相當於新台幣253億3760萬元等值外幣，增資特許投資顧問股份有限公司，從事數據處理及電子資訊供應服務業務。

第2件同樣為美商Google投資案，間接透過全資子公司新加坡商CONNECTDS SINGAPORE PTE. LTD.以相當於新台幣17億4000萬元等值外幣，增資台灣科高供應鏈有限公司，從事半導體相關領域的存貨採購等業務。

投審司官員補充，Google上一次增資案是去年3月Google英國子公司來台增資台灣科高工程有限公司，金額約新台幣70億元。

第3件為英屬開曼群島商科科科技股份有限公司（KKCOMPANY TECHNOLOGIES INC.）以5520萬2002美元，受讓取得瑞奧股份有限公司約88.72%股份，從事線上學習平台及新媒體創作者經紀業務。

對外投資共核准4案，第1件為仁寶電腦工業股份有限公司以8500萬美元投資英屬維京群島ACADVANCED TECH, L.P.，從事投資顧問、承作投資組合及基金管理業務。

國泰人壽保險股份有限公司以對投資事業英屬澤西島CATHAY WALBROOK HOLDING 1 LIMITED的債權2億8500萬英鎊（約折合3億9140萬7805美元）轉作前述投資事業的增資股本，從事不動產投資管理經營業務。

華新麗華股份有限公司以7000萬歐元投資盧森堡WALSIN LIHWA EUROPE S.A R.L.，從事投資控股業務，並作為華新麗華公司在歐洲區域管理中心及實質控股公司。

南亞科技股份有限公司以4億美元投資英屬維京群島NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，從事一般投資業務，資金用途以美元定存為主，以降低南亞科公司外匯避險成本。