康和證券輔導英華智啟動上市計畫 布局AI伺服器與高速傳輸新藍海

深耕高端連接器與線束領域逾 30 年的英華智電子（Easterly Electronics），在會長盧英修帶領下奠定穩健發展基礎，近年由董事長盧浩智主導營運與策略布局有成，並與康和證券（6016）簽訂輔導合約，由康和證券主辦輔導推動上市進程。英華智長期深耕線束產業，具備穩固製造基礎與多元應用布局，近年成功切入 AI 伺服器與液冷市場，掌握產業升級關鍵趨勢。

隨著 AI 算力需求快速爆發與高速傳輸技術升級，公司積極布局AI 伺服器、液冷系統與新能源應用，展現強勁成長動能，未來可望成為高端線束解決方案市場的重要供應商。

英華智電子成立於1996年，並於2013年設立泰國據點，長期深耕消費電子與汽車產業，提供高端連接器及線束整體解決方案，產品廣泛應用於消費電子、汽機車、工業自動化、儲能系統、AI 散熱與高速傳輸等領域。公司以精密製造技術為基礎，逐步拓展至高附加價值應用市場，打造多元且均衡的產業布局。

在技術發展方面，英華智強調「多領域協同」策略，將過去於消費電子累積的精密製造能力，成功延伸至車載電子、AI資料中心及工業控制等新興應用。其中，隨著AI伺服器與資料中心架構升級，高速互連需求快速提升，公司在AI伺服器與液冷線束領域的訂單占比已達三成以上，成為推動成長的重要動能。

此外，英華智亦持續深化車載線束技術，朝高壓化、輕量化與智能化方向發展，並在工業控制領域強化高可靠度與耐環境產品設計，提升整體產品競爭力。公司目前已成功切入國際供應鏈，與台達電子、AVC、NIDEC 等液冷與電機領域指標企業建立合作關係，提供 AI伺服器相關線束、液冷測漏線及 DC 電源線等產品。

英華智同時具備高度自製能力，核心連接器及關鍵線材可自主生產，有助於在規格快速演進的市場環境中，維持彈性供應與成本優勢，並進一步提升毛利結構。同時，公司橫跨消費電子、車載、工控與 AI 應用等多元領域，形成差異化競爭優勢。

盧浩智表示：「上市是英華智邁向國際化的重要里程碑，我們將持續深化技術能力，掌握 AI 與高速傳輸帶來的產業機會。」 展望未來，未來上市後將加速推動東莞與泰國廠區的自動化升級，並加大 AI 散熱相關測漏線與 DC 線產品的研發投入，同時積極開發高速連接器與高速傳輸線，全面強化技術門檻與產品組合。此外，公司亦將持續拓展海外市場，提升全球市占率，掌握 AI與新能源產業帶來的長期成長機會。

康和證券在海外企業來台掛牌開拓上不遺餘力，除了日本的日企第一化成-KY、大拓-KY外，也成功輔導越南、馬來西亞、大陸台商等海外企業來台掛牌，在開發東南亞市場上成果豐碩，第一家越南企業來台上市的豐祥-KY，以及第一家馬來西亞來台上櫃的達輝-KY，均由康和證券主辦，提供海外企業籌資掛牌上市最佳的解決方案。