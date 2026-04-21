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奇鋐今年資本支出估逾150億元 築高規模護城河

中央社／ 台北21日電

散熱大廠奇鋐今天參加由台灣證券交易所舉辦的業績說明會，重申2025年是奇鋐的液冷散熱元年，公司營收首度突破新台幣千億元大關，並表示2026年將投入資本支出150億元以上，持續築高規模護城河，擴大領先優勢。

奇鋐財務部資深經理陳彥良今天在法說會中回顧，奇鋐一開始由鋁擠領域跨入散熱市場，之後引進日本古河電工參與投資，補足交換熱管技術，並陸續併購風扇廠與機殼廠，逐漸從單一元件廠走到系統級的散熱廠。

尤其在液冷散熱方面，陳彥良表示，早期PC、網通只需要用到風冷散熱就好，但奇鋐超前部署，投資液冷技術研發，歷經10年無獲利，如今隨著AI伺服器應用落地，終於開花結果。

陳彥良表示，2025年是奇鋐的液冷散熱元年，公司年度營收1396.39億元，年增率高達94.59%，規模首度衝破千億元大關，而且AI伺服器客戶占公司營收比重達一半以上。

陳彥良認為，千億營收成為奇鋐重要的規模護城河，因為現階段，要拿到大型CSP（雲端服務供應商）的訂單，首先要有足夠產能，而奇鋐挾規模優勢大舉擴產，預計今年將投入資本支出150億元以上，明年還會更高，希望持續擴大領先優勢。

展望後勢，奇鋐認為散熱已成為未來日常生活不可或缺的關鍵，透過散熱技術，AI等運算才能發揮效能。除了AI伺服器，包括自駕車、機器人、低軌衛星等許多邊緣AI，未來液冷散熱的應用範圍會愈來愈廣，有望為奇鋐營運持續注入動能。

奇鋐 營收 日本

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