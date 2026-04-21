華擎旗下東擎AI BOX-A395平台 支援OpenClaw

華擎（3515）旗下東擎科技（7710）21日宣布，旗下AI BOX‑A395已成為支援OpenClaw本地端部署的理想硬體平台，從框架運行到大型AI模型計算，全方位實現本地自主AI運算。OpenClaw為一套先進的本地端AI代理框架，專為重視資料隱私與自主化運作的AI應用所打造。AI BOX-A395搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，支援最高 128GB LPDDR5x-8000高速統一記憶體，配備10GbE高速網路埠，並結合先進散熱設計，可全天候低噪音穩定運作。

AI BOX‑A395以精巧機身整合卓越運算效能、AI加速能力與企業級穩定性，可在本地端高效執行OpenClaw與大型AI模型，無需依賴雲端服務，並有效降低整體營運成本。無論部署於企業或個人環境，皆能確保OpenClaw穩定高效運行，同時兼顧資料安全、運算效能與成本效益。

OpenClaw協助企業與使用者部署可完全在本地端運作的自主式AI應用，能執行電子郵件管理、流程自動化、文件分析與軟體工具互動等多元任務，全程無需仰賴雲端服務。隨著各界對資料隱私保護的要求日益提升，市場對高效能本地端AI硬體平台的需求也持續升溫。AI BOX-A395結合高速本地端AI推論能力、大容量記憶體、高速儲存與完整網路連線能力，成為OpenClaw的理想運行平台。

AI BOX-A395為OpenClaw的部署建立新標準，提供自主式AI應用從概念驗證邁向實際應用所需的安全性、穩定性與擴充彈性。AI BOX-A395專為持續運作與系統級整合而生，讓企業能安心部署OpenClaw應用，進一步將自主式AI從單一工具發展為可擴充、可正式導入的應用系統，並廣泛應用於企業與工業環境中。

選擇AI BOX-A395，企業客戶與業界夥伴即可在商業流程自動化、研究開發或個人生產力等多元應用中，同時掌握卓越模型效能、完整資料隱私與彈性整合能力，充分展現本地端AI應用價值。