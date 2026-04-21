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AWS、Anthropic深化合作 緯穎有望受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

亞馬遜20日宣布向Anthropic追加投資50億美元，Anthropic承諾在未來十年內向AWS採購逾1,000億美元的計算資源，並將使用最高5吉瓦的亞馬遜AI晶片算力用於Claude模型的訓練與推理。法人看好AWS ASIC主要供應商緯穎（6669）為主要受惠者，緯穎今日獲大量買盤進駐，股價重回4,000大關。

根據協議，新增算力將在未來三個月內陸續上線，預計在2026年底前實現近1吉瓦的總算力部署。其中，Trainium2的算力將於今年第2季釋放，Trainium3則預計於年內晚些時候投入使用，Trainium4等後續晶片世代亦已納入採購選項範圍。

法人看好緯穎在產品轉換期結束過後，隨著Trainium3逐步放量，下半年營收將優於上半年表現，並呈現逐季成長的趨勢，同時藉由規模經濟效益穩定營益率，確保絕對獲利穩定成長。

緯穎今日收盤價4,220元，上漲240元，漲幅6.03%，成交量增加至3,404張，價漲量增，多頭趨勢越發明顯。

晶片 法人 亞馬遜

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