黃仁勳6月1日登COMPUTEX演講 聚焦AI生態系合作

COMPUTEX主辦單位外貿協會今天宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026期間發表主題演講，公布最新的人工智慧技術進展，並聚焦於打造AI生態系所需的合作夥伴。

本次主題演講將於台北流行音樂中心舉行，並於台灣時間6月1日上午11時同步直播。

貿協透過新聞稿說明，NVIDIA正將AI推向下一個階段，橫跨運算、物理AI（Physical AI）與代理系統（Agentic Systems）。本次主題演講將展示其「五層蛋糕（Five-Layer Cake）」架構，從能源到應用，以及生態系如何擴展，以支持下一波創新浪潮。

貿協表示，6月2日至4日，輝達將在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。GTC是NVIDIA的旗艦級AI大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。

貿協指出，台北場活動將涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示及生態系交流活動，重點呈現物理AI、AI工廠、代理系統與推論等領域的最新進展。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。