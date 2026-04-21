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精誠營運屢創新高 高喊結盟打世界盃
精誠（6214）今日於記者會上表示，公司營收表現連續十年創新高，今年第1季也維持相同強勁的成長動能，創下單季營收歷史新高，2025年營收及獲利皆是資服業第一名，牢牢占據資服業龍頭的地位。
精誠目前在2000大服務業排名第56，服務範圍覆蓋 23 個國家，營收規模成長至超過400億元，不過董事長林隆奮表示，台灣的資服業放眼全球，規模仍相對不起眼，林隆奮呼籲台灣資服業應該團結一致，組成聯盟，結合眾家之長，一起走向全球市場。
精誠表示，公司過去從SI（系統整合）走到EI（生態系整合），未來將走向AI智能整合，協助台灣新創夥伴將好的技術導入市場及客戶端。
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