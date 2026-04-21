快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

精誠營運屢創新高 高喊結盟打世界盃

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠（6214）今日於記者會上表示，公司營收表現連續十年創新高，今年第1季也維持相同強勁的成長動能，創下單季營收歷史新高，2025年營收及獲利皆是資服業第一名，牢牢占據資服業龍頭的地位。

精誠目前在2000大服務業排名第56，服務範圍覆蓋 23 個國家，營收規模成長至超過400億元，不過董事長林隆奮表示，台灣的資服業放眼全球，規模仍相對不起眼，林隆奮呼籲台灣資服業應該團結一致，組成聯盟，結合眾家之長，一起走向全球市場。

精誠表示，公司過去從SI（系統整合）走到EI（生態系整合），未來將走向AI智能整合，協助台灣新創夥伴將好的技術導入市場及客戶端。

營收 精誠

延伸閱讀

漢翔法說會／全力爭取國防新業務

神達旗下神數掛牌上市 盤中漲幅逾三成

上奇首季每股賺0.7元 雲端服務業績創新高

國防預算屢創新高 漢翔：全力爭取國防新業務

相關新聞

DRAM與NAND同步漲價、AI需求撐盤 力積電記憶體與邏輯晶圓代工回溫

力積電總經理朱憲國今日主持法說會表示，隨著AI帶動記憶體與晶圓代工需求同步升溫，旗下記憶體與邏輯代工兩大產品線已明顯走出谷底，且逐步反應調漲兩大產品線代工價格、產能利用率也同步上揚，營運已進入復甦軌道。

Chrome全新AI功能正式在台推出 三大功能助用戶提升效率

Google在官方部落格中宣布在台灣推出多項Chrome瀏覽器的最新AI功能，由最新模型Gemini 3.1 驅動，率先在電腦版與iOS的Chrome瀏覽器，強調與AI的即時互動，例如用戶在總結文章摘要或是創意靈感時，不須切換，透過分頁的Gemini圖示就可以和瀏覽器專屬助理對話。Android裝置的使用者使用Chrome瀏覽網頁或操作其他應用程式時，仍須長按電源鍵啟動Gemini。

新普集團傳承 第二代接班 董座宋福祥兒子宋維哲獲提名

電池模組龍頭新普集團啟動接班，新一屆董事會改選，公司正式提名董事長宋福祥兒子、AES-KY總經理宋維哲進入新普新一屆董事會，據悉，宋維哲本次雖會進入新普擔任董事，但公司董事長、總經理職位仍由宋福祥續任。

AES 獨董 找上貿聯梁華哲

新普集團旗下電池模組股王AES-KY今年同步啟動董事會改選，值得留意的是，AES新一屆獨董提名貿聯-KY董事長梁華哲，業界解讀，AES找上梁華哲，應是看上其多年來在國際市場併購經驗，希望借重他的經驗，加速AES海外布局。

監視器、筆電面板產品 不同調

受到記憶體及CPU等零組件成本上漲影響，集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓表示，監視器和筆記型電腦用的中小尺寸面板4月下旬報價，呈兩極化的不同調走勢。目前看來，監視器用面板漲勢確立；但NB面板價格仍可望持平。

大立光留才 首發限制股

大立光昨（20）日召開董事會，決議首度發行「限制員工權利新股」，預計發行700張，估計可能費用化金額約18.23億元，暫估對今年每股盈餘（EPS）稀釋約4.46元，以期吸引及留任公司所需專業人才，提高向心力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。