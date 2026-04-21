合勤控前進資安展 AI、量子與檢測三軸一次防護

合勤控（3704）21日宣布，將於5月5日至7日參與CYBERSEC 2026台灣資安大會，攜手旗下黑貓資訊、兆勤科技及勤晁科技，展現涵蓋資安檢測、AI驅動防禦與關鍵場域防衛的整合資安布局。

合勤控認為，面對資安威脅持續演變，企業關注的重點已不再只是單點防護，而是如何在攻擊發生前預作準備、在事件發生時快速應變，並在事後維持營運穩定。

合勤控強調，資安策略正由傳統防堵，走向結合主動偵測與即時應變，並強化持續營運與快速復原的能力，協助企業在不斷演進的威脅中，確保營運穩定。

合勤集團資安長游政卿表示，資安不應只停留在合規要求或單一防護工具的導入，而是要回到企業是否具備持續營運的能力。真正的挑戰，不只是防堵攻擊，而是面對威脅持續演變時，企業能否更快偵測、有效應變，並在最短時間內恢復運作。這次參與資安大會，我們希望分享的是一套從預防、偵測、應變到復原的實務能力，協助企業建立更完整的資安韌性。

黑貓資訊依託通過TAF ISO/IEC 17025 認證的資安測試實驗室，可出具 ILAC MRA 國際互認報告，提供具公信力的弱點掃描與滲透測試服務，協助企業確認產品安全與法規符合性。除檢測驗證外，黑貓資訊亦結合MDR託管式偵測與應變服務，協助企業在產品開發、部署上線與營運維護各階段持續掌握風險，強化整體防護能力與供應鏈信任基礎。

此外，鎖定AI 驅動的雲智管理，兆勤科技打造從部署、管理到分析的網通管理及資安防護架構，以雲端原生與 AI 分析能力，協助企業提升可視性、威脅偵測效率與多據點管理彈性。解決方案以防火牆為中心，整合全球威脅情資，提供多層次的威脅應對機制。結合Nebula雲端管理平台，提供零接觸布建與集中管理，適用於各種規模的企業環境及網路託管服務。SecuReporter分析工具，以 AI 驅動的異常偵測、智慧摘要及 SecuPilot 多語言助理為核心，將海量日誌資料轉化為可執行的資安情報，協助企業快速識別威脅、提升應變效率。

面對量子風暴與跨域滲透威脅，傳統邊界已瀕臨失效。勤晁科技則打造量子時代的虛實整合防線。

勤晁科技指出，展出三維解構「邏輯、偵測、物理韌性」的防護縱深方案，重塑關鍵資產的安全基石。現場實機展示PQC 演算法無縫升級，並實證Air Gap單向傳輸如何在風暴中堅守營運不中斷的終極屏障，構築「量子不破、行為必顯、邊界永固」的終極防線。