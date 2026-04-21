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華碩電競筆電市占冠軍稱霸十載 雙螢幕 AI 電競筆電在台首發

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩旗下ROG玩家共和國推出全新Zephyrus西風之神系列，由全球首款16吋3K OLED雙螢幕AI電競筆電ROG Zephyrus Duo領軍。華碩／提供
華碩旗下ROG玩家共和國推出全新Zephyrus西風之神系列，由全球首款16吋3K OLED雙螢幕AI電競筆電ROG Zephyrus Duo領軍。華碩／提供

據知名市調機構報告，華碩（2357）電競筆電2025年市占達48.4%，刷新歷年記錄，締造十連霸佳績，並以22.5%差距大幅領先競品，穩居銷量王者地位。2026年更延續氣勢，1月單月市占突破 54.1% 創下新高，續寫制霸傳奇。趁勝追擊，華碩旗下ROG 玩家共和國推出全新 Zephyrus 西風之神系列，由全球首款 16 吋 3K OLED 雙螢幕 AI 電競筆電 ROG Zephyrus Duo 領軍，協同 Zephyrus G16 (2026)、Zephyrus G14 (2026) 重磅登場。

此次 Zephyrus 西風之神系列強勢升級，導入 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯卡與 Intel Core Ultra 9 386H 處理器，搭載 1100 尼特 OLED 螢幕，感受絕倫新視界。全系列符合 Copilot+ PC 認證，結合50 TOPS 的 NPU AI 運算力，擘劃新世代AI 電競筆電藍圖。

華碩表示，無懼突破筆電框架，ROG Zephyrus Duo搶先全球使用 16 吋 3K OLED 120Hz 雙觸控螢幕AI 電競筆電，卓越視覺結合靈活雙螢幕配置，大幅提升多工效率與操作掌控力。配備 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，最高 64GB 記憶體與 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 Performance SSD，旗艦級運算表現釋放雙螢幕無限潛力。

華碩指出，延續輕巧便攜的特點，ROG Zephyrus G16 (2026) 機身重量1.85 kg 起、薄度僅1.49cm，最高可配置 NVIDIA GeForce RTX 5090 頂級顯卡，完美執行遊戲、剪輯創作與AI運用，輕薄機身下深藏不容小覷的硬實力與設計工藝。 2.5K 240Hz OLED螢幕，結合ROG Nebula HDR霓真技術，呈現流暢細膩且對比鮮明的生動畫面。外觀採用精密切削鋁合金機身，細緻霧面與高質感配色，搭配可自訂Slash動態燈效，打造獨具一格的精品級外型。

華碩 電競筆電

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